Посів ярих зернових 2025 — Одещина серед лідерів

Трактор працює у полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Весняна посівна кампанія в Україні набирає обертів. Станом на 4 квітня аграрії засіяли понад 926 тисяч гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Лідером за темпами посіву стала Одеська область.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

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Одещина в лідерах весняної сівби

За інформацією міністерства, в Одеській області вже засіяли 92,3 тисячі гектарів. Найбільше тут вирощують горох — 51,9 тис. га, ячмінь — 30,1 тис. га, яру пшеницю — 5,8 тис. га та овес — 1,3 тис. га.

Далі після Одещини в списку йдуть:

Тернопільська область — 87,4 тис. га

Полтавська область — 83,2 тис. га

Миколаївська область — 73,6 тис. га

Вінницька область — 72,6 тис. га

Скільки збираються посіяти урожаю цього року

Загалом у 2025 році в Україні, за даними Міністерстві аграрної політики та продовольства України, планують засіяти понад 5,7 мільйона гектарів ярих культур, що відповідає рівню минулого року. У Міністерстві аграрної політики повідомили, що особливістю цьогорічної кампанії стане збільшення площ під ярою пшеницею на 28% через зростаючий попит з боку переробних підприємств та експортерів.

Нагадаємо, на початку наступного тижня в Одеському регіоні очікується мінусова температура. Також ми писали, що житель Одеського району збудував альтанку для відпочинку прямо на території Нижньодністровського національного парку.