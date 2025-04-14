На Одещині відремонтували канал зрошувальної системи

Відремонтований канал. Фото: Олег Кіпер в соцмережі

У рамках програми "Аграрна Одещина" завершено реконструкцію магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи в Ізмаїльському районі. Завдяки цьому коефіцієнт корисної дії споруди підвищився до 90%.

Про це повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в соцмережі.

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Реконструкція каналу

Реконструкція охопила ділянку магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи довжиною 2,6 км. Наразі вже зроблено:

відновлення профілю каналу та укріплення укосів;

вкладання поліетиленової мембрани та бетонного полотна для зменшення фільтраційних втрат;

заміна залізобетонних плит та герметизація стиків між ними;

демонтаж старих труб діаметром 1200 мм та укладання нових конструкцій.

Чиновники додають, що до реконструкції канал функціонував з ефективністю лише 45%, що призводило до значних втрат води та ускладнювало роботу насосних станцій. Тепер коефіцієнт корисної дії каналу підвищився до 90%, завдяки чому площа зрошення збільшиться на 4800 гектарів.

"Реконструкція Нагірнянської зрошувальної системи є частиною комплексної програми модернізації зрошувальних систем Одеської області, що фінансується з обласного бюджету. Завдяки цим заходам планується збільшити площу зрошення на 4800 га, що позитивно вплине на аграрний потенціал регіону", — йдеться у повідомленні Олега Кіпера.

Зрошувальна система. Фото: Олег Кіпер в соцмережі

Насосна станція. Фото: Олег Кіпер в соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одещина у лідерах з посіву ярових зернових культур. А також про мільйонні кредити на підтримку аграріїв.