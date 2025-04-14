На Одещині відремонтували канал зрошувальної системи

На Одещині реконструюють зрошувальну систему — що вже зробили
У рамках програми "Аграрна Одещина" завершено реконструкцію магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи в Ізмаїльському районі. Завдяки цьому коефіцієнт корисної дії споруди підвищився до 90%.
Про це повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в соцмережі.
Реконструкція каналу
Реконструкція охопила ділянку магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи довжиною 2,6 км. Наразі вже зроблено:
- відновлення профілю каналу та укріплення укосів;
- вкладання поліетиленової мембрани та бетонного полотна для зменшення фільтраційних втрат;
- заміна залізобетонних плит та герметизація стиків між ними;
- демонтаж старих труб діаметром 1200 мм та укладання нових конструкцій.
Чиновники додають, що до реконструкції канал функціонував з ефективністю лише 45%, що призводило до значних втрат води та ускладнювало роботу насосних станцій. Тепер коефіцієнт корисної дії каналу підвищився до 90%, завдяки чому площа зрошення збільшиться на 4800 гектарів.
"Реконструкція Нагірнянської зрошувальної системи є частиною комплексної програми модернізації зрошувальних систем Одеської області, що фінансується з обласного бюджету. Завдяки цим заходам планується збільшити площу зрошення на 4800 га, що позитивно вплине на аграрний потенціал регіону", — йдеться у повідомленні Олега Кіпера.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одещина у лідерах з посіву ярових зернових культур. А також про мільйонні кредити на підтримку аграріїв.
Читайте Новини.LIVE!