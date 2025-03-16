Нехватка рабочей силы в агросекторе Украины: угроза для урожая

Фермеры работают на тракторе в поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинские аграрии, в том числе и в Одесской области, сталкиваются с серьезной проблемой — нехваткой рабочей силы, что ставит под угрозу сбор и сев урожая. Мобилизация усугубила ситуацию, и сейчас сельским хозяйствам все сложнее находить квалифицированных работников. Проблема уже достигла критического уровня.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель директора Одесского селекционно-генетического института НЦНС Евгений Домарацкий.

Читайте также:

Нехватка рук в сельском хозяйстве

Он говорит, что еще до войны на земле работало мало желающих, но теперь ситуация стала катастрофической. Количество специалистов в различных отраслях агробизнеса уменьшилось настолько, что возникает реальная угроза потери урожая из-за отсутствия людей. И это уже негативно влияет на работу хозяйств, ведь невозможно эффективно проводить посевную кампанию и ухаживать за урожаем.

"Основная проблема сейчас — недостаточное количество профессиональных специалистов. Особенно это касается технических работников: трактористов, машинистов, водителей. Мы понимаем, что многие специалисты нужны и на фронте, но аграрный сектор также критически зависит от их работы", — отметил Евгений Домарацкий.

Угроза будущему урожаю

По его словам, нынешняя ситуация непосредственно влияет на сельское хозяйство и будущий урожай.

"Ухудшение кадровой ситуации негативно влияет на производство. Этот вопрос нужно решать, ведь продовольственная безопасность страны остается стратегически важной", — подчеркнул Домарацкий.

Специалист уверен, что проблему можно частично решить путем бронирования критически важных работников для аграрного сектора, однако это требует оперативных решений от власти.

Напомним, мы писали, при каких условиях фермерское предприятие может оформить бронирование работников от мобилизации. Также сообщали, что Украина продолжает обеспечивать стабильный рынок семян для аграриев. Дефицита пока не наблюдается ни в каких культурах.