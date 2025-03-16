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Аграрії Одещини на межі кризи — що загрожує врожаю

16 березня 2025 17:54
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Нестача робочої сили в агросекторі України: загроза для врожаю
Фермери працюють на тракторі у полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Українські аграрії, зокрема і на Одещині, стикаються із серйозною проблемою — браком робочої сили, що ставить під загрозу збір та сівбу врожаю. Мобілізація посилила ситуацію, і зараз сільським господарствам все складніше знаходити кваліфікованих працівників. Проблема вже досягла критичного рівня.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів заступник директора Одеського селекційно-генетичного інституту НЦНС Євгеній Домарацький. 

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Він каже, що ще до війни на землі працювало обмаль охочих, але тепер ситуація стала катастрофічною. Кількість фахівців у різних галузях агробізнесу зменшилася настільки, що виникає реальна загроза втрати врожаю через відсутність людей. І це вже негативно впливає на роботу господарств, адже неможливо ефективно проводити посівну кампанію та доглядати за врожаєм.

"Основна проблема зараз — недостатня кількість фахових спеціалістів. Особливо це стосується технічних працівників: трактористів, машиністів, водіїв. Ми розуміємо, що багато спеціалістів потрібні й на фронті, але аграрний сектор також критично залежить від їхньої роботи", — зазначив Євгеній Домарацький.

Загроза майбутньому урожаю

За його словами, нинішня ситуація безпосередньо впливає на сільське господарство та майбутній урожай.

"Погіршення кадрової ситуації негативно впливає на виробництво. Це питання потрібно вирішувати, адже продовольча безпека країни залишається стратегічно важливою", — підкреслив Домарацький.

Фахівець впевнений, що проблему можна частково вирішити шляхом бронювання критично важливих працівників для аграрного сектору, однак це потребує оперативних рішень від влади.

Нагадаємо, ми писали, за яких умов фермерське підприємство може оформити бронювання працівників від мобілізації. Також повідомляли, що Україна продовжує забезпечувати стабільний ринок насіння для аграріїв. Дефіциту наразі не спостерігається ні в яких культурах. 

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