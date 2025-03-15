Україна має достатньо насіння для аграріїв — експерт

Аграрії в полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Наявність резервів насіння та страховий фонд — ключові елементи, які дозволяють аграріям забезпечити стабільний урожай. Наразі, навіть попри виклики війни, в країні не спостерігається серйозного дефіциту.

Про це журналісти Новини.LIVE поспілкувалися із заступником директора Одеського селекційно-генетичного інституту НЦНС Євгенієм Домарацьким.

Читайте також:

Запаси насіння в Україні є

За його словами, Україна продовжує забезпечувати стабільний ринок насіння для аграріїв. Дефіциту наразі не спостерігається ні в яких культурах.

"З приватних бесід з товаровиробниками та науковими установами можна сказати, що виробляється достатня кількість насіння для забезпечення наших товаровиробників. Серйозного дефіциту немає", — зазначає він.

Аграрії пристосовуються до подорожчання

Однак, за словами Євгенія Домарацького, у ситуації війни виникають нові виклики, зокрема підвищення вартості ресурсів. Аграрії намагаються пристосовуватися до нових умов. Подорожчання матеріально-технічних ресурсів, таких як паливно-мастильні матеріали та добрива, також є негативним фактором, однак експерт вважає, що Україна завжди зможе забезпечити себе хлібом.

"Україна ніколи не буде без хліба, навіть за найскладніших обставин. Ми завжди можемо забезпечити внутрішній ринок", — впевнений Домарацький.

Окрім цього, важливим є експортний потенціал українського агросектора, який значно сприяє валютним надходженням. Євгеній Домарацький вважає, що Україна нині зберігає спроможність забезпечувати свої потреби в хлібі та продовжувати постачання на зовнішні ринки.

Нагадаємо, Одещина отримала понад 296 млн грн на розвиток агросектору. Також ми писали, за яких умов фермерське підприємство може оформити бронювання працівників від мобілізації.