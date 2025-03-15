Украина имеет достаточно семян для аграриев — эксперт

Аграрии в поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Наличие резервов семян и страховой фонд — ключевые элементы, которые позволяют аграриям обеспечить стабильный урожай. Сейчас, даже несмотря на вызовы войны, в стране не наблюдается серьезного дефицита.

Об этом журналисты Новини.LIVE пообщались с заместителем директора Одесского селекционно-генетического института НЦНС Евгением Домарацким.

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По его словам, Украина продолжает обеспечивать стабильный рынок семян для аграриев. Дефицита пока не наблюдается ни в каких культурах.

"Из частных бесед с товаропроизводителями и научными учреждениями можно сказать, что производится достаточное количество семян для обеспечения наших товаропроизводителей. Серьезного дефицита нет", — отмечает он.

Аграрии приспосабливаются к подорожанию

Однако, по словам Евгения Домарацкого, в ситуации войны возникают новые вызовы, в частности повышение стоимости ресурсов. Аграрии пытаются приспосабливаться к новым условиям. Подорожание материально-технических ресурсов, таких как горюче-смазочные материалы и удобрения, также является негативным фактором, однако эксперт считает, что Украина всегда сможет обеспечить себя хлебом.

"Украина никогда не будет без хлеба, даже при самых сложных обстоятельствах. Мы всегда можем обеспечить внутренний рынок", — уверен Домарацкий.

Кроме этого, важным является экспортный потенциал украинского агросектора, который значительно способствует валютным поступлениям. Евгений Домарацкий считает, что Украина сейчас сохраняет способность обеспечивать свои потребности в хлебе и продолжать поставки на внешние рынки.

Напомним, Одесская область получила более 296 млн грн на развитие агросектора. Также мы писали, при каких условиях фермерское предприятие может оформить бронирование работников от мобилизации.