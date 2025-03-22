Одесские фермеры получили 711 млн грн по программе "5-7-9"

Фермеры работают на тракторе в поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесские фермеры активно пользуются государственной программой доступного кредитования. Благодаря этому аграрный сектор региона получил существенную финансовую поддержку — более 700 млн грн.

Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

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Сообщение Виталия Коваля. Фото: скриншот

Сколько фермеров Одесской области получили кредиты

По его информации, 140 фермеров Одесской области получили кредиты по государственной программе "5-7-9", что позволит им инвестировать в посевную кампанию, обновление техники и другие важные потребности. Общая сумма финансирования для аграрного сектора региона составила более 711 миллионов гривен.

Кредиты по государственной программе "5-7-9"

В целом, по всей Украине сельхозпроизводители уже привлекли почти 9 миллиардов гривен по этой программе. Она позволяет получать кредиты под 5-9% годовых на суммы до 90 миллионов гривен, что значительно облегчает доступ к финансированию.

Отметим, что 1 января 2025 года для получения такого кредита аграриям необходимо зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре.

Напомним, мы писали, при каких условиях фермерское предприятие может оформить бронирование работников от мобилизации. Также сообщали, что Украина продолжает обеспечивать стабильный рынок семян для аграриев. Дефицита пока не наблюдается ни в каких культурах.