Одеські фермери отримали 711 млн грн за програмою "5-7-9"

Фермери працюють на тракторі у полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеські фермери активно користуються державною програмою доступного кредитування. Завдяки цьому аграрний сектор регіону отримав суттєву фінансову підтримку, понад 700 млн грн.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

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Скільки фермерів Одещини отримали кредити

За його інформацією, 140 фермерів Одещини отримали кредити за державною програмою "5-7-9", що дозволить їм інвестувати в посівну кампанію, оновлення техніки та інші важливі потреби. Загальна сума фінансування для аграрного сектору регіону склала понад 711 мільйонів гривень.

Кредити за державною програмою "5-7-9"

Загалом, по всій Україні сільгоспвиробники вже залучили майже 9 мільярдів гривень за цією програмою. Вона дає змогу отримувати кредити під 5-9% річних на суми до 90 мільйонів гривень, що значно полегшує доступ до фінансування.

Зазначимо, що 1 січня 2025 року для отримання такого кредиту аграріям необхідно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі.

Нагадаємо, ми писали, за яких умов фермерське підприємство може оформити бронювання працівників від мобілізації. Також повідомляли, що Україна продовжує забезпечувати стабільний ринок насіння для аграріїв. Дефіциту наразі не спостерігається ні в яких культурах.