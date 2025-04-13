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На Одесчине военный сбежал со службы по семейным обстоятельствам

13 апреля 2025 22:22
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Как наказан военный из Одесской области за СОЧ
Судейский молоток. Фото: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области военного судили за самовольное оставление воинской части. Он более полугода находился вне расположения части по семейным обстоятельствам. Солдата строго не наказывали, ведь он раскаялся и сейчас продолжает нести службу.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Ушел в СЗЧ

Известно, что в январе 2020 года старший матрос, который служил наводчиком танка, без уважительной причины не вернулся в расположение своей воинской части. Мужчина находился вне службы более полугода — до августа 2020 года, пользуясь этим временем по своему усмотрению.

Во время судебного заседания обвиняемый признал вину и подтвердил все обстоятельства. Он пояснил, что на тот момент у него были серьезные семейные трудности, но осознавал, что совершает преступление. После возвращения из СВЧ продолжил службу, заключил новый контракт и участвовал в боевых действиях.

Как наказали за СВЧ

Суд признал его действия нарушением по статье — неявка на службу без уважительных причин в условиях особого периода. Учитывая искреннее раскаяние, сотрудничество со следствием, отсутствие отягчающих обстоятельств и боевой опыт, суд решил не лишать обвиняемого свободы. Вместо этого ему назначили служебное ограничение сроком на два года с отчислением 10% денежного обеспечения в пользу государства.

Напомним, на Львовщине боец трижды ходил в СЗЧ. Также мы сообщали, что в Одесской области солдат уклонялся от уплаты алиментов на свою несовершеннолетнюю дочь.

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