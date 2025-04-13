Як покарано військового з Одещини за СЗЧ

Суддівський молоток. Фото: freepik

На Одещині військового судили за самовільне залишення військової частини. Він понад пів року перебував поза розташуванням частини через сімейні обставини. Солдата строго не карали, адже він розкаявся та нині продовжує нести службу.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Пішов у СЗЧ

Відомо, що у січні 2020 року старший матрос, який служив навідником танку, без поважної причини не повернувся до розташування своєї військової частини. Чоловік перебував поза службою понад пів року — до серпня 2020 року, користуючись цим часом на власний розсуд.

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Під час судового засідання обвинувачений визнав провину та підтвердив усі обставини. Він пояснив, що на той момент мав серйозні сімейні труднощі, але усвідомлював, що вчиняє злочин. Після повернення із СЗЧ продовжив службу, уклав новий контракт і брав участь у бойових діях.

Як покарали за СЗЧ

Суд визнав його дії порушенням за статтею — нез’явлення на службу без поважних причин в умовах особливого періоду. Враховуючи щире каяття, співпрацю зі слідством, відсутність обтяжуючих обставин і бойовий досвід, суд вирішив не позбавляти обвинуваченого волі. Замість цього йому призначили службове обмеження терміном на два роки з відрахуванням 10% грошового забезпечення на користь держави.

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Нагадаємо, на Львівщині боєць тричі ходив у СЗЧ. Також ми повідомляли, що на Одещині солдат ухилявся від сплати аліментів на свою неповнолітню доньку.

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