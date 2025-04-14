Військовий з Одещини не виконав припис суду та отримав новий вирок

Військовий на фронті. Фото ілюстративне: JointForcesCommandAFU в соцмережі

Військовий з Одещини неодроразово вчиняв домашнє насильство в родині, через що Кодимський суд його прирік до проходження курсів для кривдників. Проте ходити на них службовець відмовився, тому на нього відкрили ще одну справу.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий, уродженець с. Гольма Балтського району Одещини раніше був осуджений за ч.2 ст. 1732 КУпАП (домашнє насильство). Проте службовція звільнили від покарання у вигляді обмеження волі з умовою, що він буде протягом трьох місяців відвідувати курси для кривдників. Проте чоловік проігнорував вимогу суду. Він прийшов до "Центру надання соціальних послуг" та написав відмову від проходження терапії. Це і стало приводом для нового провадження.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ст. 3901 КК України (Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників). Замість 3 місяців курсів фігурант отримав 2 роки пробаційного нагляду.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який збіг у СЗЧ за сімейними обставинами. А також про солдата, який ухилявся від сплати аліментів.