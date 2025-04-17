Поліцейські знайшли наркотики у військового на Одещині - вирок суду

Військовий у формі. Фото ілюстртивне: village.com

Поліцейські Одещини зупинили на вулиці військового санітара із небезпечною наркотичною речовиною PVP. На службовця відкрили справу та скерували її до Південного міського суду.

Про це Новини.LIVEдізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець Черкаської області, проживаючий у Південному на Одещині був зупинений співробітниками поліції на одній з вулиць міста. Під час догляду правоохоронці виявили в його кишені пакетик із кристалами бежевого кольору та скерували їх на експертизу. Дослідження встановило, що у пакунку було 0,687 грамів психотропної речовини PVP, що є більше ніж "невеликий розмір", передбачений наказом Міністерства охорони здоров`я України. Проте чоловік запевнив, що придбав наркотики для власних потреб.

Що вирішив суд

Одеський суд визнав фігуранта винним за ч.1 ст.309 КК (зберігання психотропів без мети збуту). Він має сплатити 17 000 гривень штрафу та 2390 грн за проведення експертизи наркотичних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, якого судили за насильство в сім'ї. А також про солдата, який ухилявся від сплати аліментів.