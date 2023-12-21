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Комендантську годину на Новий Рік в Одесі не скасовуватимуть — Кіпер

21 грудня 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Комендантську годину на Новий Рік в Одесі не скасовуватимуть — Кіпер
Поліцейський біля ялинки. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку повномасштабної війни в Одеській області діє комендантська година, наразі вона триває з 00:00 до 05:00. У новорічну ніч її не скасовуватимуть через небезпеку провокацій. 

Про це під час підсумкового річного пресбрифінгу розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

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За його словами, у регіоні не відбуватиметься ніяких урочистих заходів, тож під час святкування слід врахувати чинник роботи громадського транспорту та початку комендантської години. 

Порушників комендантської години перевірятимуть і затримуватимуть

Крім того, на посилене патрулювання вийдуть правоохоронці. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їх документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи

Заборони, які діють на Одещині

Нагадаємо, виходити на вулиці дозволяється лише за наявності спеціальних перепусток або в разі необхідності пройти в найближче укриття під час повітряної небезпеки. Громадян закликають планувати свої справи та маршрути таким чином, щоб до початку комендантської години бути в безпечному домашньому оточенні.

Додамо, 9 грудня ВР підтримала законопроєкт №10195 про встановлення адміністративної відповідальності й запровадження штрафів за порушення комендантської години.

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