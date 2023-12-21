Комендантский час в Новый Год в Одессе не будут отменять — Кипер

Полицейский возле елки. Фото: Нацполиция

С начала полномасштабной войны в Одесской области действует комендантский час, сейчас он длится с 00:00 до 05:00. В новогоднюю ночь его не будут отменять из-за опасности провокаций.

Об этом во время итогового годового пресс-брифинга рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, в регионе не будет проходить никаких торжественных мероприятий, так что во время празднования следует учесть фактор работы общественного транспорта и начала комендантского часа.

Нарушителей комендантского часа будут проверять и задерживать

Кроме того, на усиленное патрулирование выйдут правоохранители. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица

Запреты, действующие в Одесской области

Напомним, выходить на улицы разрешается только при наличии специальных пропусков или при необходимости пройти в ближайшее укрытие во время воздушной опасности. Граждан призывают планировать свои дела и маршруты таким образом, чтобы к началу комендантского часа быть в безопасном домашнем окружении.

Добавим, 9 декабря ВР поддержала законопроект №10195 об установлении административной ответственности и введении штрафов за нарушение комендантского часа.