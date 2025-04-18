Труханов та Одеська мерія закликають не порушувати громадський порядок у Великодні свята

Великоднє блюдо. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 20 квітня, православні християни відзначатимуть Великдень. Однак пом'якшень комендантської години на свято в Одесі не буде, а містян просять не ігнорувати сигнали тривоги.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Безпека одеситів

Попри свято, в Одесі продовжує діяти комендантська година. Безпека людей повинна бути в пріоритеті. У разі повітряної тривоги мерыя закликає негайно прямувати до найближчого укриття. Також муніципалітет закликає вірян усіх конфесій із до єдності, взаємоповаги та збереження громадського порядку.

"Кожна церква і кожна конфесія має свої традиції святкування, але ми закликаємо з повагою ставитися до вірувань і звичаїв усіх громад. Саме взаємна повага і єдність роблять наше місто сильнішим навіть у найважчі часи", — каже мер Одеси Геннадій Труханов.

В мерії додають: у цей складний час надзвичайно важливо не піддаватися на провокації, покликані роз’єднати суспільство зсередини.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому у свята не слід ігнорувати тривогу. А також про ціни на святкові Паски.