Труханов и Одесская мэрия призывают не нарушать общественный порядок в Пасхальные праздники

Пасхальное блюдо. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 20 апреля, православные христиане отмечают Пасху. Однако смягчения комендантского часа на праздник в Одессе не будет, а горожан просят не игнорировать сигналы тревоги.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Безопасность одесситов

Несмотря на праздник, в Одессе продолжает действовать комендантский час. Безопасность людей должна быть в приоритете. В случае воздушной тревоги мэрия призывает немедленно направляться в ближайшее укрытие. Также муниципалитет призывает верующих всех конфессий к единству, взаимоуважению и сохранению общественного порядка.

"Каждая церковь и каждая конфессия имеет свои традиции празднования, но мы призываем с уважением относиться к верованиям и обычаям всех общин. Именно взаимное уважение и единство делают наш город сильнее даже в самые тяжелые времена",— говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.

В мэрии добавляют: в это сложное время чрезвычайно важно не поддаваться на провокации, призванные разъединить общество изнутри.

Напомним, недавно мы писали о том, почему в праздники не следует игнорировать тревогу. А также о ценах на праздничные Пасхи.