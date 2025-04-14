В одеситів знову немає світла - які причини та коли відновлять

Ремонт на мережах. Фото: ДТЕК

Через планові роботи на мережах тисячі одеситів сьогодні залишились без світла. Відновити постачання електрики обіцяють з 17:00 до 19:00, залежно від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

Вікандера і Ларсена, 98-187,

Матроська, 2,

Теплична, 3/Б, 4а,

пров. 9-й Чорноморський, 2, 4, 4/2,

пров. 11-й Чорноморський, 1-28,

пров. 12-й Чорноморський, 1-30.

Роботи до 18:30-19:00.

Південний РЕМ:

1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а Лінії 6-а Ст. Люстдорфської дороги,

Абрикосова, 1-41а;

Ак. Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82;

Ак. Корольова, 17-37а;

Горіхова, 1-90, 194;

Довга, 23- 121б,

Дубовий Гай,

3/корп.1-13, 29, 31, 35, 41;

Зелена, 8-82а,

Костанді, 126-167а,

Левітана, 30-79, 91, 93;

Люстдорфська дор., 142-240,

Лігінська, 22,26, 26/225;

Офіцерська, 1-38,

Бориса Едуардса, 1-28а,

Петриківська, 3-19а,

Рівності, 196,

С. Яхненка, 2-47/корп.1,

Айвазовського, 1а-66/уч корп.21,

Трамвайна, 1-24/а/1,

Тролейбусна, 1-42;

Ак. Вернадського, 23/корп.1-23/корп.4, 29/корп.2-31/1а;

М. Демченко 3-я лінія, 39;

пров. 1-й Офіцерський, 1-15б,

пров. 1-й Сирітський, 1-9,

пров. 1-й Тепличний, 1-5а,

пров. 2-й Офіцерський, 2-10,

пров. 2-й Сирітський, 1-6,

пров. 2-й Тепличний, 2-10;

пров. Вишневий, 46, 48, 50;

пров. Дружний, 1-20,

пров. Електричний, 4а, 4б,

пров. Ліверпульський, 1а-7,

пров. Лінійний, 1-6,

пров. Люстдорфський, 1-9,

пров. Опішнянський, 1-16,

пров. Рибальський, 2-6,

пров. Сирітський, 1, 5а,

пров. Смілий, 1-16,

пров. Тепличний, 1;

пров. Гайдамацький, 1-8, 49, 49а, 62;

пров. Трамвайний, 2;

пров. Чорноморський, 3, 5;

просп. Князя Я. Мудрого, 1-14.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Балківська, 157-173, 193,

Головковська, 24-58,

Дальницька, 10-20,

Д. Іванова, 15,

Мельницька, 3-22,

Михайлівська, 1, 7, 11-35, 43-66,

пл. Михайлівська, 3-9,

сквер Георгія Гамова, 1-7.

Роботи до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про ремонт Одеської ТЕЦ.