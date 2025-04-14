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Отключения света в Одессе — кому придется побыть в темноте

14 апреля 2025 11:50
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
У одесситов снова нет света - какие причины и когда восстановят
Ремонт на сетях. Фото: ДТЭК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Из-за плановых работ на сетях тысячи одесситов сегодня остались без света. Возобновить поставки электричества обещают с 17:00 до 19:00, в зависимости от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • Викандера и Ларсена, 98 - 187,
  • Матросская, 2,
  • Тепличная, 3/Б, 4а,
  • переулок 9-й Черноморский, 2, 4, 4/2,
  • переулок 11-й Черноморский, 1-28,
  • переулок 12-й Черноморский, 1-30.

Работы до 18:30-19:00.

Южный РЭС:

  • 1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а Линии 6-а ст. Люстдорфской дороги,
  • Абрикосовая, 1-41а;
  • Ак. Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82;
  • Ак. Королева, 17-37а;
  • Ореховая, 1-90, 194;
  • Длинная, 23- 121б,
  • Дубовая роща,
  • 3/корп.1-13, 29, 31, 35, 41;
  • Зеленая, 8-82а,
  • Костанди, 126-167а,
  • Левитана, 30-79, 91, 93;
  • Люстдорфская дор., 142-240,
  • Лигинская, 22,26, 26/225;
  • Офицерская, 1-38,
  • Бориса Эдуардса, 1-28а,
  • Петриковская, 3-19а,
  • Равенства, 196,
  • С. Яхненко, 2-47/корп.1,
  • Айвазовского, 1а-66/уч корп.21,
  • Трамвайная, 1-24/а/1,
  • Троллейбусная, 1-42;
  • Ак. Вернадского, 23/корп.1-23/корп.4, 29/корп.2-31/1а;
  • М. Демченко 3-я линия, 39;
  • переулок 1-й Офицерский, 1-15б,
  • переулок 1-й Сиротский, 1-9,
  • переулок 1-й Тепличный, 1-5а,
  • переулок 2-й Офицерский, 2-10,
  • переулок 2-й Сиротский, 1-6,
  • переулок 2-й Тепличный, 2-10;
  • переулок Вишневый, 46, 48, 50;
  • переулок Дружный, 1-20,
  • переулок Электрический, 4а, 4б,
  • переулок Ливерпульский, 1а-7,
  • переулок Линейный, 1-6,
  • переулок Люстдорфский, 1-9,
  • переулок Опошнянский, 1-16,
  • переулок Рыбальский, 2-6,
  • переулок Сиротский, 1, 5а,
  • переулок Смелый, 1-16,
  • переулок Тепличный, 1;
  • переулок Гайдамацкий, 1-8, 49, 49а, 62;
  • переулок Трамвайный, 2;
  • переулок Черноморский, 3, 5;
  • просп. Князя Я. Мудрого, 1-14.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

  • Балковская, 157-173, 193,
  • Головковская, 24-58,
  • Дальницкая, 10-20,
  • Д. Иванова, 15,
  • Мельницкая, 3-22,
  • Михайловская, 1, 7, 11-35, 43-66,
  • Михайловская площадь, 3-9,
  • сквер Георгия Гамова, 1-7.

Работы до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле, а также о ремонте Одесской ТЭЦ.

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