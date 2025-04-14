У одесситов снова нет света - какие причины и когда восстановят

Ремонт на сетях. Фото: ДТЭК

Из-за плановых работ на сетях тысячи одесситов сегодня остались без света. Возобновить поставки электричества обещают с 17:00 до 19:00, в зависимости от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

Викандера и Ларсена, 98 - 187,

Матросская, 2,

Тепличная, 3/Б, 4а,

переулок 9-й Черноморский, 2, 4, 4/2,

переулок 11-й Черноморский, 1-28,

переулок 12-й Черноморский, 1-30.

Работы до 18:30-19:00.

Южный РЭС:

1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а Линии 6-а ст. Люстдорфской дороги,

Абрикосовая, 1-41а;

Ак. Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82;

Ак. Королева, 17-37а;

Ореховая, 1-90, 194;

Длинная, 23- 121б,

Дубовая роща,

3/корп.1-13, 29, 31, 35, 41;

Зеленая, 8-82а,

Костанди, 126-167а,

Левитана, 30-79, 91, 93;

Люстдорфская дор., 142-240,

Лигинская, 22,26, 26/225;

Офицерская, 1-38,

Бориса Эдуардса, 1-28а,

Петриковская, 3-19а,

Равенства, 196,

С. Яхненко, 2-47/корп.1,

Айвазовского, 1а-66/уч корп.21,

Трамвайная, 1-24/а/1,

Троллейбусная, 1-42;

Ак. Вернадского, 23/корп.1-23/корп.4, 29/корп.2-31/1а;

М. Демченко 3-я линия, 39;

переулок 1-й Офицерский, 1-15б,

переулок 1-й Сиротский, 1-9,

переулок 1-й Тепличный, 1-5а,

переулок 2-й Офицерский, 2-10,

переулок 2-й Сиротский, 1-6,

переулок 2-й Тепличный, 2-10;

переулок Вишневый, 46, 48, 50;

переулок Дружный, 1-20,

переулок Электрический, 4а, 4б,

переулок Ливерпульский, 1а-7,

переулок Линейный, 1-6,

переулок Люстдорфский, 1-9,

переулок Опошнянский, 1-16,

переулок Рыбальский, 2-6,

переулок Сиротский, 1, 5а,

переулок Смелый, 1-16,

переулок Тепличный, 1;

переулок Гайдамацкий, 1-8, 49, 49а, 62;

переулок Трамвайный, 2;

переулок Черноморский, 3, 5;

просп. Князя Я. Мудрого, 1-14.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Балковская, 157-173, 193,

Головковская, 24-58,

Дальницкая, 10-20,

Д. Иванова, 15,

Мельницкая, 3-22,

Михайловская, 1, 7, 11-35, 43-66,

Михайловская площадь, 3-9,

сквер Георгия Гамова, 1-7.

Работы до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле, а также о ремонте Одесской ТЭЦ.