Пасхальна реконструкція в Одесі — розп’яття Ісуса на Дерибасівській

Великодня реконструкція в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У самому серці Одеси, на вулиці Дерибасівській, відбулася "Великодня Реконструкція". Глядачі стали свідками театралізованого відтворення останніх годин життя Ісуса Христа — від Таємної вечері до розп’яття. Організатори відтворили не лише костюми, а й традиційні обряди, ігри, музику та частування.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Люди зібралися в центрі Одеси на "Великодню Реконструкцію" Фото: Новини.LIVE

"Великодня реконструкція" в Одесі

У самому серці Одеси на кілька годин відтворили останні дні Ісуса Христа. Звуки мечів, голоси римських легіонерів, зітхання глядачів — місто поринуло в атмосферу біблійної історії. Цьогоріч, попри війну, "Великодню реконструкцію" провели з особливим розмахом.

Сцена на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

В центрі Одесі відтворили останні дні життя Ісуса Христа. Фото: Новини.LIVE

Події почалися з показу античної моди, після чого актори відтворили знакові сцени з Євангелія: на п’яти спеціально створених сценах розгорнулися ключові події Страсного тижня: Таємна вечеря, зрада Юди, суд Понтія Пилата, знущання з Ісуса, і сам шлях на Голгофу. Саме цей момент, за словами організаторів, став емоційною кульмінацією дійства.

Показ мод на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Жінки з плакатами на "Великодній реконструкції" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На дійство зібралися понад 300 акторів: римські легіонери з обладунками та списами, апостоли, мешканці Єрусалима, священники. Актори підготувалися надзвичайно ретельно. Усі костюми шили вручну за історичними зразками, з натуральних тканин. Зброя й обладунки легіонерів відповідали стандартам давньоримської армії.

Сцена з Біблії на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Римські легіонери на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Люди в античних костюмах в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Закінчилась реконструкція, як завжди, сюжетом з Біблії — розп’яття Христа. Вона завершує Страсті Христові та передує похованню та Воскресінню Христовому. Згідно з Біблією Ісус Христос викупив перворідний гріх Адама та відкрив шлях до Бога. Глядачі не стримували емоцій, коли Ісус, закований у кайдани, ішов крізь натовп, несучи хрест.

Актор, який грав роль Ісуса Христа. Фото: Новини.LIVE

Одесити прийшли на "Великодню реконструкцію". Фото: Новини.LIVE

Додамо, що перша "Великодня реконструкція" відбулася 11 років тому. Організатор дійства тоді, як і зараз, — благодійний фонд "Добрий Самарянин".

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