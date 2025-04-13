Пасхальная реконструкция в Одессе - распятие Иисуса на Дерибасовской

Пасхальная реконструкция в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В самом сердце Одессы на улице Дерибасовской состоялась "Пасхальная Реконструкция". Зрители стали свидетелями театрализованного воспроизведения последних часов жизни Иисуса Христа — от Тайной вечери до распятия. Организаторы воссоздали не только костюмы, но и традиционные обряды, игры, музыку и угощения.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

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Люди собрались в центре Одессы на "Пасхальную Реконструкцию" Фото: Новини.LIVE

"Пасхальная реконструкция" в Одессе

В самом сердце Одессы на несколько часов воссоздали последние дни Иисуса Христа. Звуки мечей, голоса римских легионеров, вздохи зрителей — город погрузился в атмосферу библейской истории. В этом году несмотря на войну "Пасхальную реконструкцию" провели с особым размахом.

Сцена на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

В центре Одессе воссоздали последние дни жизни Иисуса Христа. Фото: Новини.LIVE

События начались с показа античной моды, после чего актеры воссоздали знаковые сцены из Евангелия: на пяти специально созданных сценах развернулись ключевые события Страстной недели: Тайная вечеря, предательство Иуды, суд Понтия Пилата, издевательства над Иисусом, и сам путь на Голгофу. Именно этот момент, по словам организаторов, стал эмоциональной кульминацией действа.

Показ мод на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Женщины с плакатами на "Пасхальной реконструкции" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На действо собрались более 300 актеров: римские легионеры с доспехами и копьями, апостолы, жители Иерусалима, священники. Актеры подготовились очень тщательно. Все костюмы шили вручную по историческим образцам, из натуральных тканей. Оружие и доспехи легионеров соответствовали стандартам древнеримской армии.

Сцена из Библий на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Римские легионеры на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Люди в античных костюмах в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Закончилась реконструкция, как всегда, сюжетом из Библии — распятие Христа. Она завершает Страсти Христовы и предшествует погребению и Воскресению Христа. Согласно Библии Иисус Христос искупил первородный грех Адама и открыл путь к Богу. Зрители не сдерживали эмоций, когда Иисус, закованный в кандалы, шел сквозь толпу, неся крест.

Актер, который играл роль Иисуса Христа. Фото: Новини.LIVE

Одесситы пришли на "Пасхальную реконструкцию". Фото: Новини.LIVE

Добавим, что первая "Пасхальная реконструкция" состоялась 11 лет назад. Организатор действа тогда как и сейчас — благотворительный фонд "Добрый Самарянин".

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