Желтая трясогузка в "Тузловских лиманах" - важные мигранты

Птичка - желтая трясогузка. Фото иллюстративное: freepik

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" заметили желтую трясогузку, которая мигрирует из Африки. Эти птицы останавливаются на отдых во время долгого путешествия. Они активно ищут пищу на земле и являются важной частью экосистемы.

Об этом сообщили в соцсети нацпарка "Тузловские лиманы".

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По информации экологов, желтая трясогузка (Motacilla flava) уже несколько дней останавливается на песчаной пересыпи в "Тузловских лиманах", отдыхая после долгого путешествия из Африки. Эти птицы являются одними из многочисленных мигрантов, которые во время осенней миграции останавливаются в Украине. Они находятся под защитой Бернской конвенции, что способствует охране их среды обитания.

Желтая трясогузка: что известно

Трясогузки желтые напоминают своих родственников — трясогузок белых, однако они ищут пищу на земле, а не в воздухе. Их рацион составляют разнообразные мелкие беспозвоночные животные, такие как мухи, комары, пауки, муравьи и другие мелкие существа. Птицы активно двигаются среди травы, собирая пищу.

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