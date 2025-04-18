Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року arrow

Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

18 квітня 2025 22:33
Вікторія Яслик - редактор
Вікторія Яслик
редактор
Скільки одесити планують витратять на святкування Великодня у 2025 році
Паски на базарі. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Яслик - редактор
Вікторія Яслик
редактор

Великдень  одне з найважливіших свят у одеситів. Його так чи інакше відзначають усі  традиція збиратися з близькими за одним столом уже давно закріпилася у сім'ях. Обов'язковим атрибутом є освячені паски, ковбаси, м’ясо, вино та солодощі. 

Журналісти Новини.LIVE дізналися в одеситів, скільки вони готові витратити на Великдень у 2025 році.

Реклама
Читайте також:

Свято як традиція

Частина містян підходить до Великодня не як до релігійного свята, а радше як до можливості зібратися з родиною за святковим столом. У такому випадку витрати мінімальні, але обов’язкова паска та щось до неї  все ж є.

"Взагалі-то я атеїст, не дуже вірю в Бога, але більше як традиція сімейна. Святкування як такого у нас не буде. Паски обов'язково купимо, вже замовила. Це, мабуть, єдина наша витрата, можливо ще пляшку вина. Ну, якщо загальну суму брати, то паски до тисячі вийшли і вино півтори-дві тисячі" каже Олена. 

Одеситка про Великдень
Одеситка Олена про Великдень. Фото: Новини.LIVE

Дехто взагалі не планує особливої підготовки до Великодня. Лише щось символічне до чаю  і на цьому святкування закінчується. Витрати  мінімальні, а ставлення до події скоріш нейтральне.

"Не планую відмічати це свято, тому що ніяк до нього не відношусь. Максимум панетоне куплю, поїм солоденького і все",  зазначила Анна.

Жителька міста Анна про витрати
Жителька міста Анна, про святкування. Фото: Новини.LIVE

Родинне застілля

Проте є й ті, для кого Великдень  це передусім велике родинне свято. В таких випадках витрати помітно зростають: потрібно і дітей потішити, і батьків пригостити, і стіл накрити щедро. Такі сім’ї готуються до свята заздалегідь і вкладають у нього більше коштів.

"Досить багато, велика сім'я, діти, батьки, чоловік, багато. Ну, як зазвичай, якусь ковбасу, м'ясо, фрукти, овочі, паски свої, цукерки купуємо. Ну, і на стіл, дуже багато, витрачаємося", каже Вікторія.

Одеситка Вікторія про витрати
Одеситка Вікторія про приготування до свята. Фото: Новини.LIVE

Обмежений бюджет

Деякі містяни все ж планують щось приготувати до Великодня, але дуже обережно підходять до витрат. Для них свято важливе, але економія  на першому місці. Паска, ковбаска, трохи овочів  і все це в межах двох тисяч гривень.

"Я не знаю, думаю, у дві тисячі можна влізти. Ну, пасочка, ковбаска, овочі, такого щось" розповіла Валерія. 

Жителька міста про Великдень
Жителька міста Валерія про Великдень. Фото: Новини.LIVE

Дехто зазначає, що відзначають по скромному, багато грошей на свято не витрачаючи. Домашні пасочки, родинна атмосфера, а там як піде. 

"Грошей нема, щоб тратити їх, це по-перше, а по-друге, я не знаю, як піде. Пасочки, ковбаски, мабуть, мати планує сама спекти навіть, це таке",  каже Ігор. 

Одесит Ігор про Великдень
Одесит Ігор, про витрати на Великдень. Фото: Новини.LIVE

Скільки витратять одесити на Великдень  питання індивідуальне. Для когось  це великі застілля і витрати у кілька тисяч гривень, а для когось  лише паска і келих вина. Але майже всі сходяться на думці: навіть у непрості часи варто знаходити приводи для зустрічі з рідними  хоча б за символічним святковим столом.

Раніше ми писали, що не можна робити у Великдень. А також, про те як святкують Великдень у Європі та США вартість кошиків. 

Одеса продукти гроші Новини Одеси люди їжа витрати
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама