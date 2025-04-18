Сколько одесситы планируют потратят на празднование Пасхи в 2025 году

Паски на базаре. Фото: Новости.LIVE

Пасха — один из самых важных праздников у одесситов. Ее так или иначе отмечают все — традиция собираться с близкими за одним столом уже давно закрепилась в семьях. Обязательным атрибутом являются освященные паски, колбасы, мясо, вино и сладости.

Журналисты Новини.LIVE узнали у одесситов, сколько они готовы потратить на Пасху в 2025 году.

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Праздник как традиция

Часть горожан подходит к Пасхе не как к религиозному празднику, а скорее как к возможности собраться с семьей за праздничным столом. В таком случае расходы минимальны, но обязательная паска и что-то к ней — все же есть.

"Вообще-то я атеист, не очень верю в Бога, но больше как традиция семейная. Празднования как такового у нас не будет. Паски обязательно купим, уже заказала. Это, пожалуй, единственная наша трата, возможно еще бутылку вина. Ну, если общую сумму брать, то паски до тысячи вышли и вино полторы, две тысячи", — говорит Елена.

Одесситка Елена о Пасхе. Фото: Новини.LIVE

Некоторые вообще не планируют особой подготовки к Пасхе. Только что-то символическое к чаю — и на этом празднование заканчивается. Расходы — минимальные, а отношение к событию скорее нейтральное.

"Не планирую отмечать этот праздник, потому что никак к нему не отношусь. Максимум панетоне куплю, поем сладенького и все", — отметила Анна.

Жительница города Анна, о праздновании. Фото: Новини.LIVE

Семейное застолье

Однако есть и те, для кого Пасха — это прежде всего большой семейный праздник. В таких случаях расходы заметно возрастают: нужно и детей порадовать, и родителей угостить, и стол накрыть щедро. Такие семьи готовятся к празднику заранее и вкладывают в него больше средств.

"Достаточно много, большая семья, дети, родители, муж, много. Ну, как обычно, какую-то колбасу, мясо, фрукты, овощи, куличи свои, конфеты покупаем. Ну, и на стол очень много тратимся", — говорит Виктория.

Одесситка Виктория о приготовлениях к празднику. Фото: Новини.LIVE

Ограниченный бюджет

Некоторые горожане все же планируют что-то приготовить к Пасхе, но очень осторожно подходят к расходам. Для них праздник важен, но экономия — на первом месте. Паска, колбаска, немного овощей — и все это в пределах двух тысяч гривен.

"Я не знаю, думаю, в две тысячи можно влезть. Ну, пасочка, колбаска, овощи, такое-то", — рассказала Валерия.

Жительница города Валерия о Пасхе. Фото: Новини.LIVE

Некоторые заявляют, что отмечают по-скромному, много денег на праздник не потратив. Домашние пасочки, семейная атмосфера — а там как пойдет.

"Денег нет, чтобы тратить их, это, во-первых, а во-вторых, я не знаю, как пойдет. Пасочки, колбаски, видимо, мать планирует сама испечь даже, это такое", — говорит Игорь.

Одессит Игорь, о расходах на Пасху. Фото: Новини.LIVE

Сколько потратят одесситы на Пасху — вопрос индивидуальный. Для кого-то — это большие застолья и расходы в несколько тысяч гривен, а для кого-то — только кулич и бокал вина. Но почти все сходятся во мнении: даже в непростые времена стоит находить поводы для встречи с родными — хотя бы за символическим праздничным столом.

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