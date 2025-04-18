Сколько одесситы планируют потратят на празднование Пасхи в 2025 году

Пасхальная корзина 2025 — сколько одесситы потратят в этом году
Пасха — один из самых важных праздников у одесситов. Ее так или иначе отмечают все — традиция собираться с близкими за одним столом уже давно закрепилась в семьях. Обязательным атрибутом являются освященные паски, колбасы, мясо, вино и сладости.
Журналисты Новини.LIVE узнали у одесситов, сколько они готовы потратить на Пасху в 2025 году.
Праздник как традиция
Часть горожан подходит к Пасхе не как к религиозному празднику, а скорее как к возможности собраться с семьей за праздничным столом. В таком случае расходы минимальны, но обязательная паска и что-то к ней — все же есть.
"Вообще-то я атеист, не очень верю в Бога, но больше как традиция семейная. Празднования как такового у нас не будет. Паски обязательно купим, уже заказала. Это, пожалуй, единственная наша трата, возможно еще бутылку вина. Ну, если общую сумму брать, то паски до тысячи вышли и вино полторы, две тысячи", — говорит Елена.
Некоторые вообще не планируют особой подготовки к Пасхе. Только что-то символическое к чаю — и на этом празднование заканчивается. Расходы — минимальные, а отношение к событию скорее нейтральное.
"Не планирую отмечать этот праздник, потому что никак к нему не отношусь. Максимум панетоне куплю, поем сладенького и все", — отметила Анна.
Семейное застолье
Однако есть и те, для кого Пасха — это прежде всего большой семейный праздник. В таких случаях расходы заметно возрастают: нужно и детей порадовать, и родителей угостить, и стол накрыть щедро. Такие семьи готовятся к празднику заранее и вкладывают в него больше средств.
"Достаточно много, большая семья, дети, родители, муж, много. Ну, как обычно, какую-то колбасу, мясо, фрукты, овощи, куличи свои, конфеты покупаем. Ну, и на стол очень много тратимся", — говорит Виктория.
Ограниченный бюджет
Некоторые горожане все же планируют что-то приготовить к Пасхе, но очень осторожно подходят к расходам. Для них праздник важен, но экономия — на первом месте. Паска, колбаска, немного овощей — и все это в пределах двух тысяч гривен.
"Я не знаю, думаю, в две тысячи можно влезть. Ну, пасочка, колбаска, овощи, такое-то", — рассказала Валерия.
Некоторые заявляют, что отмечают по-скромному, много денег на праздник не потратив. Домашние пасочки, семейная атмосфера — а там как пойдет.
"Денег нет, чтобы тратить их, это, во-первых, а во-вторых, я не знаю, как пойдет. Пасочки, колбаски, видимо, мать планирует сама испечь даже, это такое", — говорит Игорь.
Сколько потратят одесситы на Пасху — вопрос индивидуальный. Для кого-то — это большие застолья и расходы в несколько тысяч гривен, а для кого-то — только кулич и бокал вина. Но почти все сходятся во мнении: даже в непростые времена стоит находить поводы для встречи с родными — хотя бы за символическим праздничным столом.
Ранее мы писали, что нельзя делать в Пасху, а также о том, как празднуют Пасху в Европе и США — стоимость корзин.
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