Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Катастрофа в Черном море — российский мазут на побережье Одесчины

Катастрофа в Черном море — российский мазут на побережье Одесчины

Ua en ru
Дата публикации 5 мая 2025 14:05
В Одесской области в Нацпарке "Тузловские лиманы" обнаружили новые выбросы мазута.
Мазут на песке. Фото иллюстративное: Иван Русев в соцсети
Ключевые моменты Выбросы мазута

В Одесской области в Нацпарке "Тузловские лиманы" обнаружили новые выбросы мазута. Остатки нефтепродуктов опять поднимаются со дна моря и дрейфуют вдоль побережья.

Об этом сообщил эколог Иван Русев в соцсети.

Реклама
Читайте также:

Выбросы мазута

На песчаной насыпи в Национальном парке "Тузловские лиманы" обнаружили выбросы мазута из затопленных российских танкеров. Эти фракции диаметром до 5 миллиметров, всего экологи собрали более 50 граммов нефтепродукта. Специалисты отмечают: загрязнений может быть значительно больше, поскольку мощные ветры и перенос песка по пересыпи в последние дни частично их прикрыли.

"Мазут был очень мягкий от температуры в +28 на песке. Предположительно он где-то еще есть на побережьях Одесской области, просто не везде пляжи обследуют. К тому же, мощные ветры и перенос песка по пересыпи в последние дни, вероятно, прикрывают его и он рассеивается в толще песка, отравляя песчаные биоценозы", — пишет эколог Иван Русев в соцсети.

Экологи добавляют, что миллионы мелких фракций мазута поднимаются со дна и дрейфуют в водах Северо-Западной части Черного моря.

Напомним, недавно мы писали о загрязнении пляжей Крыма. А также о подготовке к курортному сезону в Одессе.

Одесса Одесская область нефть Новости Одессы экология
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER