Мазут на песке. Фото иллюстративное: Иван Русев в соцсети

В Одесской области в Нацпарке "Тузловские лиманы" обнаружили новые выбросы мазута. Остатки нефтепродуктов опять поднимаются со дна моря и дрейфуют вдоль побережья.

Об этом сообщил эколог Иван Русев в соцсети.

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Выбросы мазута

На песчаной насыпи в Национальном парке "Тузловские лиманы" обнаружили выбросы мазута из затопленных российских танкеров. Эти фракции диаметром до 5 миллиметров, всего экологи собрали более 50 граммов нефтепродукта. Специалисты отмечают: загрязнений может быть значительно больше, поскольку мощные ветры и перенос песка по пересыпи в последние дни частично их прикрыли.

"Мазут был очень мягкий от температуры в +28 на песке. Предположительно он где-то еще есть на побережьях Одесской области, просто не везде пляжи обследуют. К тому же, мощные ветры и перенос песка по пересыпи в последние дни, вероятно, прикрывают его и он рассеивается в толще песка, отравляя песчаные биоценозы", — пишет эколог Иван Русев в соцсети.

Экологи добавляют, что миллионы мелких фракций мазута поднимаются со дна и дрейфуют в водах Северо-Западной части Черного моря.

Напомним, недавно мы писали о загрязнении пляжей Крыма. А также о подготовке к курортному сезону в Одессе.