Пляжный сезон в Одессе 2025 во время войны — безопасно ли, что думают украинцы

Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну, Одесса — как и многие другие города на юге Украины — готовится к лету. А с ним традиционно связан туристический сезон. Но уместно ли его открывать сейчас, когда угроза обстрелов сохраняется ежедневно?

Журналисты Новини.LIVE пообщались с жителями города и узнали, что они думают по этому поводу.

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Многие из опрошенных не отвергают идею открытия туристического сезона даже в условиях военного положения. Они видят в этом не только экономическую необходимость, но и способ сохранить дух города. Ведь Одесса всегда была приветливой, открытой и глубоко связанной с морем. Туризм здесь — это больше чем отрасль, это часть городской идентичности.

"Ну да, конечно я поддерживаю грядущий туристический сезон. Возможно, прям не на пляже купаться. А просто морем подышать. Мы ждем всех здесь", — делится Армине.

Одесситка Армине о курортном сезоне в Одессе.

Фото: Новини.LIVE

Без шумных вечеринок

Вместе с тем не все одесситы готовы воспринимать открытие сезона в полном объеме. Часть жителей отмечает, что в условиях войны уместнее говорить о тихом отдыхе, а не о ночных клубах и громких развлечениях. Вместо гламурного формата они видят смысл в создании доступа к морю, спокойных прогулках и атмосфере психологической разгрузки.

"Ну, наверное, да. Если люди нуждаются в этом. Можно не открывать Ибицу или Итаку, а вот дать доступ людям к морю, чтобы они могли дышать, чтобы они могли наслаждаться. Вот это можно. А то, что вот сейчас открыты клубы, и все вот эти развлекательные комплексы — это же не для людей, живущих в Одессе, а больше для туристов", — говорит Наталья.

Местная жительница Наталья о шумных вечеринках. Фото: Новини.LIVE

Нужно жить

Часть опрошенных четко высказывается в пользу открытия сезона, не скрывая того, что война — это не повод полностью останавливать жизнь. Они отмечают: одесситы и так уже привыкли к новой реальности, поэтому открытие сезона — это просто еще один шаг в направлении адаптации. Их не пугает сам факт опасности — они скорее говорят о необходимости жить, работать и отдыхать, несмотря ни на что. И это не беззаботность, а скорее жизненный инстинкт.

"Конечно, постоянные обстрелы мешают. Ну так что же теперь не жить, что ли? Так что я считаю, что нужно открывать", — говорит Лада.

Одесситка Лада о том, что, несмотря на все, нужно жить. Фото: Новини.LIVE

Страшно, но нужно

Есть и те, кто испытывает противоречивые эмоции. С одной стороны, страх и неопределенность, с другой — любовь к городу и желание поделиться им с другими. Эти люди не отрицают сложности момента, но не хотят превращать Одессу в закрытую территорию. Они не идеализируют ситуацию, но верят в силу человеческого контакта и открытость как терапию. Для них важно, чтобы другие видели Одессу такой, какая она есть — даже в войне.

"Ну, как война покажет. Нам самим здесь страшновато. Ну, туристы, конечно, народ непредсказуемый. Но мы очень любим свою Одессу, поэтому пусть приезжают люди, смотрят, знакомятся с ней. Мы ее безумно любим", — делится Татьяна.

Местная жительница Татьяна о том что курортный сезон — это страшно, но он нужен всем. Фото: Новини.LIVE

Вопрос безопасности

Есть мнения, которые прямо связывают открытие туристического сезона с экономической целесообразностью. Предприниматели, владельцы отелей, кафе, сувенирных лавок — все они нуждаются в восстановлении потока клиентов, иначе бизнес просто не выдержит. Но даже при таком подходе ключевым остается вопрос безопасности.

"Я считаю, что нужно просто увеличивать количество бомбоубежищ. Но, если мы не откроем сезон в Одессе, на какие средства будем жить? Я имею в виду предпринимателей, ФОПов и владельцев бизнесов, именно которые специализируются на курортных штучках", — отмечает Анастасия.

Одесситка Анастасия о вопросах безопасности.

Фото: Новини.LIVE

Несмотря на угрозы, одесситы не хотят превращать свой город в исключительно прифронтовую зону. Для кого-то туристический сезон — это надежда на нормальность, для кого-то — вопрос экономики, а для других — способ сохранить Одессу живой. Но все соглашаются: безопасность должна идти рядом с любым открытием.

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