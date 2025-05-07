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Одесские пляжи откроют только после их проверки на безопасность

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Дата публикации 7 мая 2025 12:44
Одесские пляжи готовят к открытию курортного сезона — глава ОВА Олег Кипер
Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе продолжают готовить пляжи к началу курортного сезона. Основное внимание при этом обещают уделить проверке доступности к бомбоубежищам и другим мерам безопасности.

Об этом в рамках телемарафона "Єдині новини" сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сейчас одесские пляжи проверяют на наличие громкоговорителей, которые оповещают о тревоге. Кроме того, не все зоны отдыха города до сих пор обеспечены доступными бомбоубежищами. А это является важным условием для открытия, поскольку все ракеты и дроны из Крыма летят через наш регион, отмечают в ОВА.

"Все, что летит, летит через наш регион. Поэтому безопасность людей это очень важно. Но мы должны дать людям возможность отдохнуть и оздоравливаться. В частности, это касается и военных на реабилитации. А самый крутой витамин — это наше солнце и наше море", — говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Всего в Одессе в 2025 году собираются открыть для посещения 48 пляжей. Однако соответствующее распоряжение будет написано только после проверки зон отдыха на безопасность.

Напомним, еще недавно мы писали о том, стоит ли открывать пляжи. А также о проблемах с инклюзивностью на зонах отдыха.

Одесса пляж курорты Новости Одессы Олег Кипер
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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