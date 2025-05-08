Пляжі регіону закриті — Одеська ОДА відповіла на запит Новини.LIVE щодо зон відпочинку

Одеський пляж. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри численну рекламу в соціальних мережах — відкривати одеське узбережжя для туристів поки що не будуть. Пляжі в Затоці та на Кароліно-Бугазі закриті для цивільних, там встановлений особливий режим.

Таку відповідь було надано на офіційний запит Новини.LIVE в Одеську обласну військову адміністрацію.

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Затока закрита

В ОВА зазначають, що на сьогодні на певних ділянках Одеської області діє особливий режим в'їзду та виїзду, а також переміщення там громадян. Перебування на узбережжі Чорного моря і пересування там на транспортних засобах заборонено. Це стосується, зокрема, села Кароліна-Бугаз і селища Затока. Однак з метою оздоровлення громадян було створено комісії з обстеження готовності пляжів до відкриття.

"На підставі наданих в обласну державну (військову) адміністрацію та оперативно-тактичне угруповання "Одеса" актів обстеження ухвалюватиметься рішення про частковий доступ громадян на ділянки пляжних зон. При цьому слід зазначити, що станом на цей момент офіційно пляжні ділянки на узбережжі Чорного моря Одеської області для оздоровлення не відкрито", — йдеться у відповіді ОВА на запит Новини.LIVE.

Офіційна відповідь. Фото: Новини.LIVE

Відповідь ОВА. Фото: Новини.LIVE

Так само в Одеській обласній адміністрації підкреслили, що поширення відео із закритих зон карається за законом.

Додамо, що цього року, за попередніми даними, на Одещині планують відкрити понад 40 пляжів для відпочивальників. Однак на сьогодні ще жоден орендар не отримав дозвільних документів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підготовку одеських пляжів до сезону. А також про проблеми з інклюзивністю на зонах відпочинку.