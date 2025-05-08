Водитель такси в Одессе обругал и выгнал пассажирку из авто из-за замечания за русскую музыку

Очередной языковой скандал в Одессе — таксист слушал русский рэп
В Одессе произошел очередной языковой скандал — водитель такси слушал в машине русский рэп. Пассажирка сделала ему замечание, после чего перевозчик выгнал ее из авто и обругал.
Видео с инцидентом распространяется по соцсетям.
Языковой скандал
На видео, которое выложила женщина, можно увидеть как таксист, который ее везет, слушает рэп на русском языке. Пассажирка попросила его выключить запрещенную музыку, однако мужчина сказал, что в своей машине будет слушать все, что захочет и добавил: ехать дальше не будет. А когда водитель увидел, что его снимают, нецензурно обругал клиентку.
"Я что захочу, то и буду слушать в своей машине. Выйди н***й из машины!", — сказал водитель такси.
В конце спора женщина сказала водителю, что пожалуется на него в компанию перевозчика. Добавим, согласно действующему законодательству, штраф за прослушивание русской музыки в публичных местах составляет 70 гривен.
Напомним, недавно мы писали о том, что на юге почти не осталось школ с русским языком преподавания. А также о наказании за прослушивание запрещенной музыки.
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