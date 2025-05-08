Водитель такси в Одессе обругал и выгнал пассажирку из авто из-за замечания за русскую музыку

Одесское такси. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе произошел очередной языковой скандал — водитель такси слушал в машине русский рэп. Пассажирка сделала ему замечание, после чего перевозчик выгнал ее из авто и обругал.

Видео с инцидентом распространяется по соцсетям.

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Языковой скандал

На видео, которое выложила женщина, можно увидеть как таксист, который ее везет, слушает рэп на русском языке. Пассажирка попросила его выключить запрещенную музыку, однако мужчина сказал, что в своей машине будет слушать все, что захочет и добавил: ехать дальше не будет. А когда водитель увидел, что его снимают, нецензурно обругал клиентку.

"Я что захочу, то и буду слушать в своей машине. Выйди н***й из машины!", — сказал водитель такси.

В конце спора женщина сказала водителю, что пожалуется на него в компанию перевозчика. Добавим, согласно действующему законодательству, штраф за прослушивание русской музыки в публичных местах составляет 70 гривен.

Напомним, недавно мы писали о том, что на юге почти не осталось школ с русским языком преподавания. А также о наказании за прослушивание запрещенной музыки.