Російську мову витіснили зі шкіл на Півдні України — Кремінь

Діти в школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У школах Півдня та Сходу України майже повністю зникло навчання російською мовою. Українською сьогодні викладають у 99% закладів середньої освіти. Цей зсув відбувся через зміну мовної ідентичності після вторгнення РФ.

Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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За його словами, ще 2–3 роки тому російську як мову навчання чи іноземну вивчали близько 100 тисяч дітей. Тепер таких учнів залишилося лише 345.

"Це результат свідомого вибору українців, які після повномасштабного вторгнення відкинули мову країни-окупанта", — заявив Кремінь.

Він наголосив, що найсильніші зрушення відбулися саме в регіонах, які традиційно вважались русифікованими, — на Півдні та Сході. Російськомовні класи, які ще існують, — це залишок попередніх років. Кремінь переконаний: з наступного навчального року і ця категорія зникне.

Заборона російської мови в закладах освіти

Крім того, у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт, який передбачає повну заборону російської мови в закладах освіти — навіть під час перерв і позаурочних заходів.

"Мовне середовище має бути українським не тільки на уроках, а й у бібліотеках, спортзалах, у спілкуванні на перервах", — наголосив Кремінь.

Він також закликав батьків та вчителів підтримувати дітей особистим прикладом.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні поменшало школярів на 4,3% у порівнянні з минулим роком. Також повідомляли, скільки учнів цього року пишуть НМТ за кордоном.