Перша підземна школа-укриття з'явилася на Одещині

Школа-укриття. Фото: Олег Кіпер

На Одещині відкрили першу підземну школу-укриття, розраховану на 700 учнів. Збудувати споруду вдалося завдяки фінансуванню від Європейских партнерів.

Про це повідомляє директор департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак в соцмережі.

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Школа-укриття

У Молодіжненському ліцеї Великодолинської громади відкрили сучасне укриття, розраховане на 700 учнів. Це повноцінний навчальний простір, безпечний під час тривог, із класами, кінотеатром, студією, ігровими зонами та майбутнім краєзнавчим музеєм. Обʼєкт реалізовано завдяки фінансуванню Європейським Союзом, Литовською Республікою та урядом Ірландії.

"Споруда матиме подвійне призначення — у мирний час вона може бути пристосована під іншу функцію і використовуватися як спортивний об'єкт, простір для позакласних заходів, освітній хаб. Педколектив вже ініціював організацію краєзнавчого музею в одному з приміщень, де вчителі планують проводити інтерактивні уроки історії",— пише директор департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак.

Таких укриттів в Україні загалом планується збудувати 6, і перше з них тепер на Одещині.

Культурний простір. Школа-укриття. Фото: Олег Кіпер

Розважальна зона. Школа-укриття. Фото: Олег Кіпер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині можуть закрити 7 шкіл. А також про кошти на харчування дітей в закладах освіти.