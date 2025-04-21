На Одещині можуть закрити 7 шкіл — що буде з учнями та вчителями

Діти у школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З 1 вересня 2025 року держава зупиняє фінансування заробітної плати вчителів шкіл, в яких навчається менше ніж 45 учнів. Через це на Одещині можуть закрити 7 освітніх закладів.

Про це Новини.LIVE дізналися з дослідження, яке провели журналісти видання Education.ua.

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Скільки шкіл можуть закрити

Загалом по Україні можуть закрити або реорганізувати щонайменше 403 малокомплектні школи. Це може призвести до ще більшого розриву між міською та сільською освітою. Найбільше освітніх закладів постраждає у Львівській (54), Черкаській (40), Сумській (33), Тернопільській (32) та Хмельницькій (32) областях.

Інфографіка за регіонами. Фото: Education.ua

Що буде з учнями та вчителями

Влада гарантує переведення школярів зі шкіл, які зачиняться, до інших опорних освітніх закладів. Працевлаштування вчителів після закриття чи реорганізації залежить від організації на місцях. За наявності вакансій педагогів можуть перевести до інших установ, однак багатьом доведеться шукати нову роботу або змінювати професію.

Про який законопроєкт йдеться

5 березня 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 245, яка змінює підхід до фінансування освіти. Відповідно до неї, починаючи з 1 вересня 2025 року, держава більше не виділятиме коштів на оплату праці педагогів у школах, де кількість учнів становить менше ніж 45 осіб. Виняток зробили лише для початкових закладів освіти, які продовжать отримувати кошти, незалежно від кількості дітей.

Додамо, у 2020-2021 навчальному році працювало 14 815 шкіл, а у вересні 2024 року залишилось вже 12 268 закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про крадіжку грошей на ремонт школи. А також про кошти на харчування дітей в закладах освіти.