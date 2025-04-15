Когда в Одессе завершится учебный год

Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 841, принятому еще 23 июля 2024 года, текущий учебный год продлится до 30 июня. Однако данное решение не будет распространяться на школьников в нашем городе так как всю программу они прошли вовремя.

Об этом сообщает директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

Реклама

Читайте также:

Когда закончится учебный год в Одессе

Учебный процесс в Одессе завершится традиционно, в конце мая. В этом году не было длительных переходов на дистанционное обучение и карантинов, поэтому педагоги успели вовремя пройти с учениками все программы. Однако в июне детям все же придется посещать школы, но вместо уроков у них будут консультации, мультипредметные тесты и индивидуальные занятия.

"Уважаемые родители! Уроки как планировалось завершить в конце мая, так и будем завершать, мы этот год отработали даже без длительных переходов на дистанционное и карантинов, поэтому должны завершить выполнение планов и программ вовремя. Поэтому не волнуемся. В июне будут консультации, НМТ, индивидуальные занятия. Новость об украденной части отдыха не очень корректна",— пишет директор департамента образования Елена Буйневич.

Напомним, недавно мы писали о том, почему маленькие одесситы могут остаться без среднего образования. А также о том, сколько учителям города будут доплачивать за работу.