На додаткові виплати вчителям Одеси виділять 100 млн грн

Вчитель у школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На бюджетній комісії Одеської міськради затвердили виділення 100 млн грн на додаткові муніципальні виплати вчителям Таким чином депутати хочуть утримати молодих спеціалістів у школах.

Про це йшлося на засіданні комісії з питань планування, бюджету і фінансів міськради.

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Додаткові виплати

Загалом до кінця року на муніципальні виплати вчителям виділять 200 млн грн. Залежно від категорії, одеські педагоги додатково до зарплати отримуватимуть щомісячну допомогу у сумі від 1 000 до 2 000 грн. Таким чином посадовці хочуть вирішити проблему відтоку молодих спеціалістів зі сфери освіти.

"У школах така ситуація, що молоді фахівці не хочуть працювати, і потрібно вводити якісь стимулюючі заходи, щоб залучати викладачів до шкіл", — сказав голова комісії Олексій Потапський.

100 млн грн виділять на виплати з квітня до серпня, потім таку ж суму планується додати до кінця року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про декларацію віцемера Одеси. А також про те, що інклюзивні пляжі міста не готові до відкриття.