Сколько заработал вице-мэр Одессы в 2024 году

Более миллиона зарплаты и кредит — декларация вице-мэра Одессы
Заместитель городского головы Одессы Валерий Силин в 2024 году заработал более миллиона гривен. Однако чиновник до сих пор платит банку кредит, который он брал на приобретение автомобиля.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из декларации чиновника.
Что задекларировал Силин
Заработная плата Валерия Силина на посту вице-мэра в 2024 году составила 1 миллион 126 тысяч гривен. Еще 641,5 тыс. грн (53 тыс. грн в месяц) в виде пенсии ему выделило государство за службу в органах прокуратуры. Наличными чиновник хранит 837 тыс. грн, его жена Лариса — 283 тыс. грн. грн и 28 тыс. грн. долларов.
Недвижимость и автомобили
Передвигается Валерий Силин автомобилем Toyota RAV4 2021 года, купленном в кредит, который чиновник еще выплачивает. Его жена Лариса владеет машиной Nissan Rogue 2018 года и Tesla MODEL 3 AWD 2022 года. Семья проживает в одесской квартире площадью 144,4 кв. м.
Что известно о Валерии Силине
С 1996 по 2001 годы Валерий Силин был помощником прокурора, в Запорожской области. С 2001 по 2005 годы — следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины. С 2011 по 6 октября 2023 года занимал различные должности в Акционерном банке "Пивденный". В 2023-м чиновник стал исполняющим обязанности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. А 1 декабря того же года его назначили заместителем городского головы.
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