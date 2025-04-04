Сколько заработал вице-мэр Одессы в 2024 году

Валерий Силин. Фото: Одесский городской совет

Заместитель городского головы Одессы Валерий Силин в 2024 году заработал более миллиона гривен. Однако чиновник до сих пор платит банку кредит, который он брал на приобретение автомобиля.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из декларации чиновника.

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Что задекларировал Силин

Заработная плата Валерия Силина на посту вице-мэра в 2024 году составила 1 миллион 126 тысяч гривен. Еще 641,5 тыс. грн (53 тыс. грн в месяц) в виде пенсии ему выделило государство за службу в органах прокуратуры. Наличными чиновник хранит 837 тыс. грн, его жена Лариса — 283 тыс. грн. грн и 28 тыс. грн. долларов.

Недвижимость и автомобили

Передвигается Валерий Силин автомобилем Toyota RAV4 2021 года, купленном в кредит, который чиновник еще выплачивает. Его жена Лариса владеет машиной Nissan Rogue 2018 года и Tesla MODEL 3 AWD 2022 года. Семья проживает в одесской квартире площадью 144,4 кв. м.

Что известно о Валерии Силине

С 1996 по 2001 годы Валерий Силин был помощником прокурора, в Запорожской области. С 2001 по 2005 годы — следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины. С 2011 по 6 октября 2023 года занимал различные должности в Акционерном банке "Пивденный". В 2023-м чиновник стал исполняющим обязанности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. А 1 декабря того же года его назначили заместителем городского головы.

Напомним, недавно мы писали о декларации Александра Филатова. А также о состоянии Павла Вугельмана.