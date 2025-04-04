Скільки заробив віце-мер Одеси у 2024 році

Валерій Сілін. Фото: Одеська міська рада

Заступник міського голови Одеси Валерій Сілін у 2024 році заробив понад мільйон гривень. Однак чиновник досі сплачує банку кредит, який він брав на придбання автівки.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з декларації чиновника.

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Що задекларував Сілін

Заробітня плата Валерія Сіліна на посту віце-мера у 2024 році склала 1 мільйон 126 тисяч гривень. Ще 641,5 тис. грн (53 тис. грн на місяць) у вигляді пенсії йому виділила держава за службу в органах прокуратури. Готівкою чиновник зберігає 837 тис. грн, його дружина Лариса – 283 тис. грн. грн та 28 тис. грн. доларів.

Нерухомість та автівки

Пересувається Валерій Силін автомобілем Toyota RAV4 2021 року, купленому в кредит, який чиновник ще виплачує. Його дружина Лариса володіє машиною Nissan Rogue 2018 року і Tesla MODEL 3 AWD 2022 року. Сім'я мешкає в одеській квартирі площею 144,4 кв. м.

Що відомо про Валерія Сіліна

З 1996 по 2001 роки Валерій Сілін був помічником прокурора, в Запорізькій області. З 2001 по 2005 роки — слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України. З 2011 по 6 жовтня 2023 роки займав різні посади в Акціонерному банку "Південний". У 2023-му чиновним став виконуючим обов’язки заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. А 1 грудня того ж року його призначили заступником міського голови.

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