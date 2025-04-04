На дополнительные выплаты учителям Одессы выделят 100 млн грн

Учитель в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На бюджетной комиссии Одесского горсовета утвердили выделение 100 млн. грн на дополнительные муниципальные выплаты учителям. Таким образом депутаты хотят удержать молодых специалистов в школах.

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов горсовета.

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Дополнительные выплаты

Всего до конца года на муниципальные выплаты учителям выделят 200 млн. грн. В зависимости от категории, одесские педагоги дополнительно к зарплате будут получать ежемесячное пособие в сумме от 1000 до 2000 грн. Таким образом чиновники хотят решить проблему оттока молодых специалистов из сферы образования.

"В школах такая ситуация, что молодые специалисты не хотят работать, и нужно вводить какие-то стимулирующие меры, чтобы привлекать преподавателей в школы",— сказал глава комиссии Алексей Потапский.

100 млн грн выделят на выплаты с апреля по август, затем такую же сумму планируется добавить до конца года.

Напомним, недавно мы писали о декларации вице-мэра Одессы. А также о том, что инклюзивные пляжи города не готовы к открытию.