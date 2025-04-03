Готовность инклюзивных пляжей в Одессе к сезону - на каком уровне

Пляж в Одессе. Фото: Новини.LIVE

У Геннадия Труханова на заседании Совета безбарьерности спросили о подготовке инклюзивных пляжей к сезону. Мэр Одессы ответил что не все участки для отдыха людей с инвалидностью приведены в порядок.

Об этом шла речь на заседании Совета Безбарьерности в горсовете.

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Городской голова Одессы доложил, что инклюзивный пляж на "Дельфине" в Одессе будет работать, когда там решат проблемы технического характера. Участок для отдыха лиц с инвалидностью на 11-й станции Большого Фонтана также будет подготовлен к сезону. Однако что касается объекта в Лузановке — военные не дали согласия на его открытие. Кроме того, Труханов рассказал, что арендаторы некоторых пляжей сейчас устанавливают лифты и другое оборудование для маломобильных лиц.

"Есть также несколько пляжей, которые сегодня арендуют. И оттуда нам докладывают, что уже прошла закупка оборудования для того чтобы там были лифты. И там также сделают часть пляжа для людей с инвалидностью",— сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Мэр Одессы также отметил, что все обустройство пляжей должны проходить под контролем Совета безбарьерности.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько пляжей откроют в этом году в Одессе. А также о том, что некоторые из них не приспособлены для лиц с инвалидностью.