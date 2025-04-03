Готовність інклюзивних пляжів в Одесі до сезону - на якому рівні

Пляж в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Геннадія Труханова на засіданні Ради безбар'єрності запитали щодо підготовки інклюзивних пляжів до сезону. Мер Одеси відповів що не всі ділянки для відпочинку людей з інвалідністю приведені до ладу.

Про це йшлося на засіданні Ради Безбар'єрності в міськраді.

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Міський голова Одеси доповів, що інклюзивний пляж на "Дельфіні" в Одесі буде працювати, коли там вирішать проблеми технічного характеру. Ділянка для відпочинку осіб з інвалідністю на 11-й станції Великого Фонтану також буде підготовлений до сезону. Проте що стосується об'єкту у Лузанівці — військові не дали згоди на його відкриття. Крім того, Труханов розповів, що орендарі деяких пляжів наразі встановлюють ліфти та інше обладнання для маломобільних осіб.

"Є також декілька пляжів, які сьогодні орендують. І звідти нам доповідають, що вже пройшла закупівля обладнання для того щоб там були ліфти. І там також зроблять частину пляжу для людей з інвалідністю",— сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Мер Одеси також зазначив, що всі облаштування пляжів повинні проходити під контролем Ради безбар'єрності.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки пляжів відкриють цього року в Одесі. А також про те, що деякі з них не пристосовані для осіб з інвалідністю.