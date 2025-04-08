Одеська міськрада побоюється, що діти залишаться без освіти

Діти у школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Депутати Одеської міськради готують звернення до Верховної Ради щодо реформ у "Новій українській школі". На думку обранців, вони можуть залишити дітей без повної загальної середньої освіти.

Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями.

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Депутати готують звернення

Глава профільного департаменту Олена Буйневич нагадала, що майбутні реформи передбачають створення профільних ліцеїв. Можливість здобути поглиблені знання у тій чи іншій професії — розумна ідея, але у проєкті є недоліки.

"В законі, який діє на сьогодні, є певні м'які умови щодо наявності в структурі ліцею, гімназії та початкової школи. Це певним чином нівелює ідею профільної старшої освіти, тому що дитина йде за своїм класним керівником, за своїм колективом і практично позбавляється можливості навчатися тому профілю, який їй цікавий", — каже Олена Буйневич.

Порушення Конституції

Олена Буйневич також додала, що у Конституції прописано право кожного громадянина здобути повну загальну середню освіту, а нововведення можуть цьому перешкоджати. Очільниця профільного департаменту також наголосила на тому, що далеко не всі діти після 9 класу знають, куди хочуть піти далі, тому особа може бути ще не в змозі обрати професію.

"Фактично жорсткі умови будуть скрізь. Ліцеї відокремлюють, дитина не може вчитися в школі 1-3 ступені, цей вид установ зникає, і фактично, якщо вона не вступає до ліцею, а не кожна дитина зможе подолати цю планку, не вступає до профтехучилища з певних причин. Вона може не знати, в яку установу профтехосвіти їй іти", — додає Олена Буйневич.

Відповідний текст звернення депутатів Одеської міськради буде розроблено найближчим часом та винесено на сесію.

Освітня реформа

Згідно з реформою Нової української школи, у 2025–2026 навчальному році, за попередніми планами, мають розпочатися такі зміни:

додається один рік навчання;

гострішою стає потреба вибору індивідуальної освітньої траєкторії (у зв’язку з профілізацією);

ліцеї мають бути відокремлені від початкової школи та гімназії для реалізації принципів профілізації.

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