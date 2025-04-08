В Одессе обещают создать велоинфраструктуру

Велодорожка на дороге. Фото иллюстративное: facebook.com/ku.smep.omrl

В Одессе до конца года планируют создать концепцию развития велоинфраструктуры. На этот проект уже выделили полмиллиона гривен из бюджета города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Для разработки необходимого документа мэр Одессы издал распоряжение создать рабочую группу из 13 человек, куда вошли директор профильного департамента Владимир Хитренко, представители различных управлений и коммунальных предприятий, депутаты и общественные деятели. Избранники отмечают, что велоинфраструктура развивается бессистемно, поэтому нужен четкий план и концепция, которыми могли бы руководствоваться при ремонте улиц и заранее учитывали велодорожки.

"Благодаря глобальному плану, который будет включать веломаршруты, островки безопасности, места для парковки велосипедов и т.д., в будущем у нас не будет ситуации, когда часть тротуара или газона отдали под парковку, а когда пришло время прокладывать велодорожку, то негде. Кроме того, мы сможем получать европейские гранты на развитие велоинфраструктуры, которые существенно превысят выделенные полмиллиона гривен",— говорит депутат городского совета Петр Обухов.

Сроки выполнения

Из бюджета муниципалитет уже выделил 500 тысяч гривен на разработку документа. План охватит веломаршруты, парковки и островки безопасности. Техзадание должно быть готово до 1 июля, а реализовать саму концепцию обещают до 25 декабря.

Напомним, недавно мы писали о штрафах за неправильную парковку. А также о новых круговых развязках в Одессе.