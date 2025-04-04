Штраф за парковку в неположенном месте станет больше

Эвакуатор забирает авто. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Кроме штрафа, одесситам придется платить 2000 гривен за эвакуацию их неправильно припаркованных автомобилей. В горсовете планируют сделать такое нововведение чтобы навести порядок на улицах.

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.

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Пока нет законодательной базы

Пока нет законодательной базы чтобы ввести дополнительный штраф в размере 2 тысячи гривен за парковку в неположенном месте. Но в горсовете уверяют, что документ, который позволит это сделать сейчас находится на финальной фазе разработки. Депутаты добавляют: такая мера поможет наладить движение городского транспорта, поскольку одесситы перестанут ставить машины на трамвайных путях, опасаясь потерять свои деньги.

"В Одессе регулярно происходит блокирование трамваев припаркованными машинами. Вагоновожатым и пассажирам остается лишь ждать появления владельца машины или самостоятельно ее оттаскивать с рельсов. С запуском городских эвакуаторов станет намного проще — машину просто будут забирать на штрафплощадку. Надеюсь, это убедит автолюбителей внимательнее выбирать место для остановки машины",— говорит глава транспортной комиссии Петр Обухов.

Добавим, штраф за парковку в неположенном месте составляет от 340 до 680 гривен.

Напомним, недавно мы писали об изменениях движения 5-го трамвая. А также о новых круговых развязках в Одессе.