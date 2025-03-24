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На дорогах Одесчины заработали новые камеры фиксации — где именно

24 марта 2025 15:15
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Новые камеры фиксации на дорогах Одесской области — где именно
Камеры фиксации на дороге. Фото иллюстративное: wirestock
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

На дорогах Одесской области заработали новые камеры автоматической фиксации дорожного движения. Они помогут выявлять водителей, которые превышают разрешенную скорость.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Где именно камеры

С сегодняшнего дня на дорогах общего пользования государственного значения Одесской области заработали восемь новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД:

  • с. Большой Дальник, км 16+729, автодороги М-15 (направление направления прибора с. Маяки).
  • с. Маяки, км 39+423 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени);
  • с. Михайловка, км 125+949 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени);
  • с. Кирнички, км 190+050 автодороги М-15, (направление направления прибора г. Одесса);
  • с. Сафьяны, км 229+530 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени);
  • с. Броска, км 237 + 550 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени);
  • с. Орловка, км 271+315 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса);
  • с. Фонтанка, км 17+125, автодороги М-28 (направление направления прибора г. Одесса);

Добавим, до этого уже были установлены шесть таких камер на следующих участках автодорог Одесской области:

  • М-05 Киев — Одесса (пгт. Кривое Озеро), км 294+260;
  • М-05 Киев — Одесса (с. Старые Маяки), км 364+792;
  • М-15 Одесса — Рени (с. Байрамча), км 96+449;
  • М-15 Одесса — Рени (с. Камчик), км 120+354;
  • М-05 Киев — Одесса, км 465+483;
  • Т-16-28 Спасское — Вилково (на выезде из с. Спасское), км 3+015;

"Согласно правилам дорожного движения, скорость транспортных средств в пределах населенных пунктов не должна превышать 50 км/ч. За пределами населенных пунктов на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой — не более 110 км/ч, на других автомобильных дорогах не более 90 км/ч", — напоминают в сообщении.

Добавим, нарушение ограничений скорости движения влечет за собой штраф в размере от 340 до 1700 гривен, в зависимости от того, насколько норма была превышена.

Напомним, недавно мы писали о том, где сегодня пробки на дорогах Одесской области. А также о том, без каких документов не пропустят в Румынию.

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