Новые камеры фиксации на дорогах Одесской области — где именно

Камеры фиксации на дороге. Фото иллюстративное: wirestock

На дорогах Одесской области заработали новые камеры автоматической фиксации дорожного движения. Они помогут выявлять водителей, которые превышают разрешенную скорость.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Где именно камеры

С сегодняшнего дня на дорогах общего пользования государственного значения Одесской области заработали восемь новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД:

с. Большой Дальник, км 16+729, автодороги М-15 (направление направления прибора с. Маяки).

с. Маяки, км 39+423 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени);

с. Михайловка, км 125+949 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени);

с. Кирнички, км 190+050 автодороги М-15, (направление направления прибора г. Одесса);

с. Сафьяны, км 229+530 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени);

с. Броска, км 237 + 550 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени);

с. Орловка, км 271+315 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса);

с. Фонтанка, км 17+125, автодороги М-28 (направление направления прибора г. Одесса);

Добавим, до этого уже были установлены шесть таких камер на следующих участках автодорог Одесской области:

М-05 Киев — Одесса (пгт. Кривое Озеро), км 294+260;

М-05 Киев — Одесса (с. Старые Маяки), км 364+792;

М-15 Одесса — Рени (с. Байрамча), км 96+449;

М-15 Одесса — Рени (с. Камчик), км 120+354;

М-05 Киев — Одесса, км 465+483;

Т-16-28 Спасское — Вилково (на выезде из с. Спасское), км 3+015;

"Согласно правилам дорожного движения, скорость транспортных средств в пределах населенных пунктов не должна превышать 50 км/ч. За пределами населенных пунктов на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой — не более 110 км/ч, на других автомобильных дорогах — не более 90 км/ч", — напоминают в сообщении.

Добавим, нарушение ограничений скорости движения влечет за собой штраф в размере от 340 до 1700 гривен, в зависимости от того, насколько норма была превышена.

Напомним, недавно мы писали о том, где сегодня пробки на дорогах Одесской области. А также о том, без каких документов не пропустят в Румынию.