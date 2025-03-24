Нові камери фіксації на дорогах Одещини — де саме

Камери фіксації на дорозі. Фото ілюстративне: wirestock

На дорогах Одещини запрацювали нові камери автоматичної фіксації дорожнього руху. Вони допоможуть виявляти водіїв, які перевищують дозволену швидкість.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Де саме камери

Відсьогодні на дорогах загального користування державного значення Одеської області запрацювали вісім нових камер автоматичної фіксації порушень ПДД:

с. Великий Дальник, км 16+729, автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу с. Маяки).

с. Маяки, км 39+423 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені);

с. Михайлівка, км 125+949 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені);

с. Кирнички, км 190+050 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Одеса);

с. Саф'яни, км 229+530 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені);

с. Броска, км 237+550 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені);

с. Орлівка, км 271+315 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Одеса);

с. Фонтанка, км 17+125, автодороги М-28 (напрямок спрямування приладу м. Одеса);

Додамо, до цього вже були встановлені шість таких камер на ділянках автодоріг Одещини:

М-05 Київ — Одеса (смт. Криве Озеро), км 294+260;

М-05 Київ — Одеса (с. Старі Маяки), км 364+792;

М-15 Одеса — Рені (с. Байрамча), км 96+449;

М-15 Одеса — Рені (c. Камчик), км 120+354;

М-05 Київ — Одеса, км 465+483;

Т-16-28 Спаське — Вилкове (на виїзді із с. Спаське), км 3+015;

"Згідно з правилами дорожнього руху, швидкість транспортних засобів у межах населених пунктів не повинна перевищувати 50 км/год. За межами населених пунктів на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — не більше 110 км/год, на інших автомобільних дорогах — не більше 90 км/год", — нагадують у повідомленні.

Додамо, порушення обмежень швидкості руху тягне за собою штраф у розмірі від 340 до 1700 гривень, залежно від того, наскільки норму було перевищено.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, де сьогодні затори на дорогах Одещини. А також про те, без яких документів не пропустять до Румунії.