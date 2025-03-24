Пробки в сторону Молдовы и Румынии

КПП в Паланке. Фото: скриншот

В понедельник, 24 марта, на трассе Одесса — Рени появляются пробки, а на пограничных КПП в сторону Молдовы время от времени собираются очереди. Иногда наблюдаются небольшие тянучки и в сторону Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть небольшая пробка перед КПП. А участок до пункта "Староказачье — Тудора" в настоящее время перегружен автомобилями. Самые длинные очереди фиксируют на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть"По данным сервиса, простоять в тянучке придется менее одного часа.

Пробки на Рени. Фото: скриншот

Пробки на Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает менее часа, поскольку автомобилей там немного. Однако время от времени наблюдаются небольшие скопления машин в пределах Сараты и в селе Холмское. Возле пункта пропуска "Орловка" пока есть незначительные очереди у паромной переправы. Однако долго в них стоять не придется.

Дорога в сторону Румынии почти свободна. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о ремонте моста через канал Кофа. А также о том, без каких документов не пропустят в Румынию.