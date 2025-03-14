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На міст через канал Кофа на Одещині витратять ще 37.9 млн

14 березня 2025 10:29
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Будівництво мосту на Одещині подорожчало - чому
Міст через канал Кофа. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Будівництво траси загального користування Кілія — Ізмаїл — Вилкове подорожчало ще на 37,9 мільйонів гривень. Усе через те, що не вистачило коштів на відновлення мосту через канал Кофа.

Про це стало відомо з системи електронних закупівель  Prozorro.

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Хід робіт

Тендер на будівництво дороги виграла фірма "Ростдорбуд", яка отримала 212 мільйонів. Однак цих коштів не вистачило на відновлення мосту через Кофу. Роботи вже розпочалися:  виконано влаштування конструкції споруди з перильною огорожею, а також завершено асфальтування бруківки. Проте робити підходи лише почали. Кінцевий термін виконання робіт — до 31 грудня поточного року.

Що відомо про Ростдорстрой

За даними аналітичної системи YouControl,  власником ТОВ "Ростдорстрой" є угорське комерційне товариство ОТТЕМА. Бенефіціарами компанії є депутати Одеської міськради Юрій Шумахер та Євген Коновалов. Підприємство входить до великої будівельної групи RDS, яку у ЗМІ пов'язують із Геннадієм Трухановим.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про проблемну дорогу, яку мають відремонтувати за 7 місяців. А також про ремонт ескалатора за 18 мільйонів.

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