Будівництво мосту на Одещині подорожчало - чому

Міст через канал Кофа. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури

Будівництво траси загального користування Кілія — Ізмаїл — Вилкове подорожчало ще на 37,9 мільйонів гривень. Усе через те, що не вистачило коштів на відновлення мосту через канал Кофа.

Про це стало відомо з системи електронних закупівель Prozorro.

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Хід робіт

Тендер на будівництво дороги виграла фірма "Ростдорбуд", яка отримала 212 мільйонів. Однак цих коштів не вистачило на відновлення мосту через Кофу. Роботи вже розпочалися: виконано влаштування конструкції споруди з перильною огорожею, а також завершено асфальтування бруківки. Проте робити підходи лише почали. Кінцевий термін виконання робіт — до 31 грудня поточного року.

Що відомо про Ростдорстрой

За даними аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Ростдорстрой" є угорське комерційне товариство ОТТЕМА. Бенефіціарами компанії є депутати Одеської міськради Юрій Шумахер та Євген Коновалов. Підприємство входить до великої будівельної групи RDS, яку у ЗМІ пов'язують із Геннадієм Трухановим.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про проблемну дорогу, яку мають відремонтувати за 7 місяців. А також про ремонт ескалатора за 18 мільйонів.