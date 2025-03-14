Строительство трассы в Одесской области подорожало - почему

Мост через канал Кофа. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры

Строительство трассы общего пользования Килия — Измаил — Вилково подорожало еще на 37,9 миллионов гривен. Все из-за того, что не хватило средств на восстановление моста через канал Кофа.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

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Ход работ

Тендер на строительство еще раньше выиграла фирма "Ростдорстрой", получившая 212 миллионов. Однако этих средств не хватило на восстановление моста через канал. Уже выполнено устройство конструкции сооружения с перильным ограждением, а также завершено асфальтирование мостовой части. Однако работы на подходах еще продолжаются. Конечный срок их выполнения — до 31 декабря текущего года.

Что известно о Ростдорстрое

По данным аналитической системы YouControl, владельцем ООО "Ростдорстрой" является венгерское коммерческое общество ОТТЕМА. Бенефициарами компании являются депутаты Одесского горсовета Юрий Шумахер и Евгений Коновалов. Предприятие входит в крупную строительную группу RDS, которую в СМИ связывают с Геннадием Трухановым.

Напомним, недавно мы писали о проблемной дороге, которую должны отремонтировать за 7 месяцев. А также о ремонте эскалатора за 18 миллионов.