Строительство трассы в Одесской области подорожало - почему

На мост через канал Кофа на Одесчине потратят еще 37.9 млн
Строительство трассы общего пользования Килия — Измаил — Вилково подорожало еще на 37,9 миллионов гривен. Все из-за того, что не хватило средств на восстановление моста через канал Кофа.
Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.
Ход работ
Тендер на строительство еще раньше выиграла фирма "Ростдорстрой", получившая 212 миллионов. Однако этих средств не хватило на восстановление моста через канал. Уже выполнено устройство конструкции сооружения с перильным ограждением, а также завершено асфальтирование мостовой части. Однако работы на подходах еще продолжаются. Конечный срок их выполнения — до 31 декабря текущего года.
Что известно о Ростдорстрое
По данным аналитической системы YouControl, владельцем ООО "Ростдорстрой" является венгерское коммерческое общество ОТТЕМА. Бенефициарами компании являются депутаты Одесского горсовета Юрий Шумахер и Евгений Коновалов. Предприятие входит в крупную строительную группу RDS, которую в СМИ связывают с Геннадием Трухановым.
Напомним, недавно мы писали о проблемной дороге, которую должны отремонтировать за 7 месяцев. А также о ремонте эскалатора за 18 миллионов.
Читайте Новини.LIVE!