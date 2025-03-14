Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На мост через канал Кофа на Одесчине потратят еще 37.9 млн arrow

На мост через канал Кофа на Одесчине потратят еще 37.9 млн

14 марта 2025 10:10
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Строительство трассы в Одесской области подорожало - почему
Мост через канал Кофа. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Строительство трассы общего пользования Килия — Измаил — Вилково подорожало еще на 37,9 миллионов гривен. Все из-за того, что не хватило средств на восстановление моста через канал Кофа.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Ход работ

Тендер на строительство еще раньше выиграла фирма "Ростдорстрой", получившая 212 миллионов. Однако этих средств не хватило на восстановление моста через канал. Уже выполнено устройство конструкции сооружения с перильным ограждением, а также завершено асфальтирование мостовой части. Однако работы на подходах еще продолжаются. Конечный срок их выполнения — до 31 декабря текущего года.

Что известно о Ростдорстрое

По данным аналитической системы YouControl, владельцем ООО "Ростдорстрой" является венгерское коммерческое общество ОТТЕМА. Бенефициарами компании являются депутаты Одесского горсовета Юрий Шумахер и Евгений Коновалов. Предприятие входит в крупную строительную группу RDS, которую в СМИ связывают с Геннадием Трухановым.

Напомним, недавно мы писали о проблемной дороге, которую должны отремонтировать за 7 месяцев. А также о ремонте эскалатора за 18 миллионов.

Одесса ремонт дороги Одесская область Новости Одессы
Реклама
Реклама
Реклама