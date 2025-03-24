Затори у бік Молдови та Румунії

КПП у Паланці. Фото: скриншот

У понеділок, 24 березня, на трасі Одеса — Рені з'являються затори, а на прикордонних КПП в бік Молдови час від часу збираються черги. Іноді спостерігаються невеличкі тягнучки і в бік Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є невеликий затор перед КПП. А ділянка до пункту "Старокозаче — Тудора" на цей час перенавантажена автівками. Найдовші черги фіксують на пункті пропуску "Рені — Джурджулешть". За даними сервісу, простояти в тягнучці доведеться менше однієї години.

Затори до Рені. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає менш як годину, оскільки автівок там небагато. Проте час від часу спостерігаються невеликі скупчення машин у межах Сарати та в селі Холмське. Біля пункту пропуску "Орлівка" наразі є незначні черги біля паромної переправи. Проте довго в них стояти не доведеться.

Дорога у бік Румунії майже вільна. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ремонт мосту через канал Кофа. А також про те, без яких документів не пропустять до Румунії.