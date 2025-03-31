Рух трамваю № 5 в Одесі змінено

П'ятий трамвай в Одесі тимчасово не ходитиме до Аркадії
На вулиці Генуезьскій в Одесі поблизу площі 10 квітня сталася автотроща за участю двох машин, є принаймні один постраждалий. Ще одна аварія відбулася з боку Черняховського. Через це тимчасово змінився маршрут трамваю №5.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Подробиці ДТП
На вулиці Генуезській, поблизу трамвайних колій зіткнулися дві автівки. Обидві машини отримали значні ушкодження. На відео, яке ширяться соцмережами, можна побачити, як перехожі надають допомогу пораненому, якого дістали з одного з транспортних засобів. Про кількість постраждалих поки не повідомляли.
Рух трамваю змінено
Через ДТП трамвай № 5, який курсував від Автовокзалу до Аркадії, тимчасово змінив маршрут руху. Доки комунальники не приберуть наслідки аварії, він ходитиме наступним шляхом:
- Автовокзал — Парк Шевченко (за маршрутом 28-го трамваю).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про графік руху транспорту у квітні. А також про нові кругові розв'язки в Одесі.
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