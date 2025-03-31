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П'ятий трамвай в Одесі тимчасово не ходитиме до Аркадії

31 березня 2025 11:40
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Рух трамваю № 5 в Одесі змінено
Одеський трамвай. Фото ілюстративне: traffic.od.ua
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

На вулиці Генуезьскій в Одесі поблизу площі 10 квітня сталася автотроща за участю двох машин, є принаймні один постраждалий. Ще одна аварія відбулася з боку Черняховського. Через це тимчасово змінився маршрут трамваю №5.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

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Подробиці ДТП

На вулиці Генуезській, поблизу трамвайних колій зіткнулися дві автівки. Обидві машини отримали значні ушкодження. На відео, яке ширяться соцмережами, можна побачити, як перехожі надають допомогу пораненому, якого дістали з одного з транспортних засобів. Про кількість постраждалих поки не повідомляли.

П'ятий трамвай в Одесі тимчасово не ходитиме до Аркадії - фото 1
Після ДТП. Фото: скриншот

Рух трамваю змінено

Через ДТП трамвай № 5, який курсував від Автовокзалу до Аркадії, тимчасово змінив маршрут руху. Доки комунальники не приберуть наслідки аварії, він ходитиме наступним шляхом:

  • Автовокзал — Парк Шевченко (за маршрутом 28-го трамваю).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про графік руху транспорту у квітні. А також про нові кругові розв'язки в Одесі.

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