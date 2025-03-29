Расписание движения автобусов для людей с инвалидностью в Одессе на апрель

Мужчина ждет автобус. Фото иллюстративное: freepik

В апреле 2025 года в Одессе будут работать автобусы, приспособленные для перевозки лиц с инвалидностью. Жители города смогут воспользоваться обновленным расписанием движения, включающим многочисленные маршруты по всему городу.

График маршрутов опубликовали на сайте Одесского городского совета.

Читайте также:

Расписание автобусов для людей с инвалидностью

Согласно графикам, каждый маршрут имеет четко определенное время отправления и прибытия, что позволяет удобно планировать поездки. Более того, для удобства пассажиров указаны номера телефонов ответственных лиц для каждого маршрута, чтобы в случае необходимости можно было получить помощь или уточнения.

Маршрут № 111

Пос. Усатово: 07:00, 12:00, 17:00

Рынок "Привоз": 08:00, 13:00, 18:00

Контактный телефон: 0681206667.

Маршрут № 121

Просп. Небесной Сотни: 08:54, 12:09, 15:24, 18:39

Ул. Ак. Сахарова: 07:19, 10:34, 13:49, 17:04

Контактный телефон: 0994457301.

Маршрут № 127

Инфекционная больница: 08:30, 11:40, 14:40, 17:40

Мемориал 411-й батареи: 07:00, 10:10, 13:10, 16:10

Контактный телефон: 0503279421.

Маршрут № 128

Пл. Старосенная (ЦПВ вокзал): 05:35, 07:55, 10:15, 15:30, 17:50

Ул. Крайняя: 06:35, 08:55, 11:15, 16:30, 19:00

Контактный телефон: 0504157046.

Маршрут № 145

Ул. Левитана (ж/м "Радужный"): 06:15, 10:15, 14:15, 18:31

Ул. Высоцкого: 08:30, 12:35, 16:44, 20:50

Контактный телефон: 0991545207.

Маршрут № 146

Ул. Е. Чикаленко (Ак. Вильямса): 07:10, 10:38, 14:06, 17:34

Ул. Давида Ойстраха: 08:34, 12:02, 15:30, 18:56

Контактный телефон: 0994457301.

Маршрут № 148

Ул. Архитекторская: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56

Просп. Украинских Героев: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43

Контактный телефон: 0974563814.

Маршрут № 149

Ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса): 07:40, 10:20, 12:50, 15:20

Просп. Украинских Героев: 08:50, 11:30, 14:00, 16:40

Контактный телефон: 0991545207.

Маршрут № 150

Ул. Ак. Королева: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00

Просп. Украинских Героев: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00

Контактный телефон: 0674054608.

Маршрут № 168

Ул. Добровольцев: 07:00, 08:30, 09:30, 14:30, 15:00, 17:30, 19:30

Ул. 28-й бригады (ул. Паустовского), маг. "Копейка": 06:30, 07:30, 09:30, 12:30, 15:30, 17:30, 17:45

Контактный телефон: 0677124929.

Маршрут № 175

Мемориал 411-й батареи: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45

"Аптека Гаевского": 09:15, 12:25, 15:40, 19:10

Контактный телефон: 7432386.

Маршрут № 185

Мемориал 411-й батареи: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30

"Аптека Гаевского": 08:05, 11:50, 15:30, 18:50

Контактный телефон: 7432386.

Маршрут № 190

Ул. 28-й бригады (ул. Паустовского): 07:05, 10:15, 16:05

Железнодорожный вокзал: 08:40, 11:40, 17:15

Контактный телефон: 0503279421.

Маршрут № 191

Мемориал 411-й батареи: 07:16, 08:35, 10:39, 11:55, 13:59, 15:10, 17:19, 18:44

Пересыпский мост: 06:56, 10:20, 09:00, 12:20, 13:35, 15:40, 16:56, 19:00

Контактный телефон: 0681803065.

Маршрут № 198

Ул. Неждановой (Онкодиспансер): 06:46, 09:00, 11:20, 13:30, 16:00, 18:15

Аркадия: 07:40, 09:55, 12:20, 14:40, 16:55, 19:10

Контактный телефон: 0973827287.

Маршрут № 201

Ул. Николая Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40

ЦПВ вокзал: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05

Контактный телефон: 0503279421.

Маршрут № 203

Цементный завод: 06:58, 09:37, 12:17, 14:56, 17:36

Парк им. Т.Г. Шевченко: 07:53, 10:32, 13:12, 15:51, 18:31

Контактный телефон: 0636676294.

Маршрут № 214

Свято-Иверский монастырь: 07:05, 09:45, 12:25, 15:05, 17:45

Ул. Неждановой (Онкодиспансер): 05:35, 08:25, 11:05, 13:45, 16:25

Контактный телефон: 0973827287.

Маршрут № 220а

Просп. Черноморский: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Экономический университет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30

Контактный телефон: 0973415367.

Маршрут № 221

Ул. Е. Чикаленко (Ак. Вильямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новый рынок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30

Контактный телефон: 0973415367.

Маршрут № 232а

Ул. Е. Чикаленко (Ак. Вильямса): 08:05, 08:15, 13:20, 13:30, 17:20, 17:30

Ул. Ак. Сахарова: 06:20, 06:30, 10:50, 11:00, 15:25, 15:35

Контактный телефон: 0503279421.

Маршрут № 242

Ул. 28-й бригады (ул. Паустовского): 06:40, 09:25, 15:40

ООМЦ "Больница водников": 08:00, 10:40, 17:05

Контактный телефон: 0503279421.

Маршрут № 250

Ул. Ж.-Кюри: 06:40, 09:15, 16:00

Ул. Преображенская: 07:45, 10:30, 17:10

Контактный телефон: 0503279421.

Автобусы будут курсировать ежедневно.

Напомним, для людей, которым присвоена первая группа инвалидности, государство ввело ряд специальных льгот. Также мы писали, что лица с инвалидностью могут оформить отсрочку от мобилизации даже через приложение "Резерв+".