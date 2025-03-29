Расписание движения автобусов для людей с инвалидностью в Одессе на апрель

Стал известен график движения спецтранспорта в Одессе на апрель
В апреле 2025 года в Одессе будут работать автобусы, приспособленные для перевозки лиц с инвалидностью. Жители города смогут воспользоваться обновленным расписанием движения, включающим многочисленные маршруты по всему городу.
График маршрутов опубликовали на сайте Одесского городского совета.
Расписание автобусов для людей с инвалидностью
Согласно графикам, каждый маршрут имеет четко определенное время отправления и прибытия, что позволяет удобно планировать поездки. Более того, для удобства пассажиров указаны номера телефонов ответственных лиц для каждого маршрута, чтобы в случае необходимости можно было получить помощь или уточнения.
Маршрут № 111
- Пос. Усатово: 07:00, 12:00, 17:00
- Рынок "Привоз": 08:00, 13:00, 18:00
Контактный телефон: 0681206667.
Маршрут № 121
- Просп. Небесной Сотни: 08:54, 12:09, 15:24, 18:39
- Ул. Ак. Сахарова: 07:19, 10:34, 13:49, 17:04
Контактный телефон: 0994457301.
Маршрут № 127
- Инфекционная больница: 08:30, 11:40, 14:40, 17:40
- Мемориал 411-й батареи: 07:00, 10:10, 13:10, 16:10
Контактный телефон: 0503279421.
Маршрут № 128
- Пл. Старосенная (ЦПВ вокзал): 05:35, 07:55, 10:15, 15:30, 17:50
- Ул. Крайняя: 06:35, 08:55, 11:15, 16:30, 19:00
Контактный телефон: 0504157046.
Маршрут № 145
- Ул. Левитана (ж/м "Радужный"): 06:15, 10:15, 14:15, 18:31
- Ул. Высоцкого: 08:30, 12:35, 16:44, 20:50
Контактный телефон: 0991545207.
Маршрут № 146
- Ул. Е. Чикаленко (Ак. Вильямса): 07:10, 10:38, 14:06, 17:34
- Ул. Давида Ойстраха: 08:34, 12:02, 15:30, 18:56
Контактный телефон: 0994457301.
Маршрут № 148
- Ул. Архитекторская: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56
- Просп. Украинских Героев: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43
Контактный телефон: 0974563814.
Маршрут № 149
- Ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса): 07:40, 10:20, 12:50, 15:20
- Просп. Украинских Героев: 08:50, 11:30, 14:00, 16:40
Контактный телефон: 0991545207.
Маршрут № 150
- Ул. Ак. Королева: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00
- Просп. Украинских Героев: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00
Контактный телефон: 0674054608.
Маршрут № 168
- Ул. Добровольцев: 07:00, 08:30, 09:30, 14:30, 15:00, 17:30, 19:30
- Ул. 28-й бригады (ул. Паустовского), маг. "Копейка": 06:30, 07:30, 09:30, 12:30, 15:30, 17:30, 17:45
Контактный телефон: 0677124929.
Маршрут № 175
- Мемориал 411-й батареи: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45
- "Аптека Гаевского": 09:15, 12:25, 15:40, 19:10
Контактный телефон: 7432386.
Маршрут № 185
- Мемориал 411-й батареи: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30
- "Аптека Гаевского": 08:05, 11:50, 15:30, 18:50
Контактный телефон: 7432386.
Маршрут № 190
- Ул. 28-й бригады (ул. Паустовского): 07:05, 10:15, 16:05
- Железнодорожный вокзал: 08:40, 11:40, 17:15
Контактный телефон: 0503279421.
Маршрут № 191
- Мемориал 411-й батареи: 07:16, 08:35, 10:39, 11:55, 13:59, 15:10, 17:19, 18:44
- Пересыпский мост: 06:56, 10:20, 09:00, 12:20, 13:35, 15:40, 16:56, 19:00
Контактный телефон: 0681803065.
Маршрут № 198
- Ул. Неждановой (Онкодиспансер): 06:46, 09:00, 11:20, 13:30, 16:00, 18:15
- Аркадия: 07:40, 09:55, 12:20, 14:40, 16:55, 19:10
Контактный телефон: 0973827287.
Маршрут № 201
- Ул. Николая Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40
- ЦПВ вокзал: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05
Контактный телефон: 0503279421.
Маршрут № 203
- Цементный завод: 06:58, 09:37, 12:17, 14:56, 17:36
- Парк им. Т.Г. Шевченко: 07:53, 10:32, 13:12, 15:51, 18:31
Контактный телефон: 0636676294.
Маршрут № 214
- Свято-Иверский монастырь: 07:05, 09:45, 12:25, 15:05, 17:45
- Ул. Неждановой (Онкодиспансер): 05:35, 08:25, 11:05, 13:45, 16:25
Контактный телефон: 0973827287.
Маршрут № 220а
- Просп. Черноморский: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
- Экономический университет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30
Контактный телефон: 0973415367.
Маршрут № 221
- Ул. Е. Чикаленко (Ак. Вильямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
- Новый рынок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30
Контактный телефон: 0973415367.
Маршрут № 232а
- Ул. Е. Чикаленко (Ак. Вильямса): 08:05, 08:15, 13:20, 13:30, 17:20, 17:30
- Ул. Ак. Сахарова: 06:20, 06:30, 10:50, 11:00, 15:25, 15:35
Контактный телефон: 0503279421.
Маршрут № 242
- Ул. 28-й бригады (ул. Паустовского): 06:40, 09:25, 15:40
- ООМЦ "Больница водников": 08:00, 10:40, 17:05
Контактный телефон: 0503279421.
Маршрут № 250
- Ул. Ж.-Кюри: 06:40, 09:15, 16:00
- Ул. Преображенская: 07:45, 10:30, 17:10
Контактный телефон: 0503279421.
Автобусы будут курсировать ежедневно.
Напомним, для людей, которым присвоена первая группа инвалидности, государство ввело ряд специальных льгот. Также мы писали, что лица с инвалидностью могут оформить отсрочку от мобилизации даже через приложение "Резерв+".
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