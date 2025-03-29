Розклад руху автобусів для людей з інвалідністю в Одесі на квітень

Чоловік чекає автобус. Фото ілюстративне: freepik

У квітні 2025 року в Одесі працюватимуть автобуси, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю. Жителі міста зможуть скористатися оновленим розкладом руху, що включає численні маршрути по всьому місту.

Графік маршрутів опублікували на сайті Одеської міської ради.

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Згідно з графіками, кожен маршрут має чітко визначені часи відправлення та прибуття, що дозволяє зручно планувати поїздки. Ба більше, для зручності пасажирів вказані номери телефонів відповідальних осіб для кожного маршруту, щоб у разі потреби можна було отримати допомогу чи уточнення.

Маршрут № 111

Сел. Усатове: 07:00, 12:00, 17:00

Ринок "Привоз": 08:00, 13:00, 18:00

Контактний телефон: 0681206667.

Маршрут № 121

Просп. Небесної Сотні: 08:54, 12:09, 15:24, 18:39

Вул. Ак. Сахарова: 07:19, 10:34, 13:49, 17:04

Контактний телефон: 0994457301.

Маршрут № 127

Інфекційна лікарня: 08:30, 11:40, 14:40, 17:40

Меморіал 411-ї батареї: 07:00, 10:10, 13:10, 16:10

Контактний телефон: 0503279421.

Маршрут № 128

Пл. Старосінна (ЦПВ вокзал): 05:35, 07:55, 10:15, 15:30, 17:50

Вул. Крайня: 06:35, 08:55, 11:15, 16:30, 19:00

Контактний телефон: 0504157046.

Маршрут № 145

Вул. Левітана (ж/м "Райдужний"): 06:15, 10:15, 14:15, 18:31

Вул. Висоцького: 08:30, 12:35, 16:44, 20:50

Контактний телефон: 0991545207.

Маршрут № 146

Вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 07:10, 10:38, 14:06, 17:34

Вул. Давида Ойстраха: 08:34, 12:02, 15:30, 18:56

Контактний телефон: 0994457301.

Маршрут № 148

Вул. Архітекторська: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56

Просп. Українських Героїв: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43

Контактний телефон: 0974563814.

Маршрут № 149

Вул. Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса): 07:40, 10:20, 12:50, 15:20

Просп. Українських Героїв: 08:50, 11:30, 14:00, 16:40

Контактний телефон: 0991545207.

Маршрут № 150

Вул. Ак. Корольова: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00

Просп. Українських Героїв: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00

Контактний телефон: 0674054608.

Маршрут № 168

Вул. Добровольців: 07:00, 08:30, 09:30, 14:30, 15:00, 17:30, 19:30

Вул. 28-ї бригади (вул. Паустовського), маг. "Копійка": 06:30, 07:30, 09:30, 12:30, 15:30, 17:30, 17:45

Контактний телефон: 0677124929.

Маршрут № 175

Меморіал 411-ї батареї: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45

"Аптека Гаєвського": 09:15, 12:25, 15:40, 19:10

Контактний телефон: 7432386.

Маршрут № 185

Меморіал 411-ї батареї: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30

"Аптека Гаєвського": 08:05, 11:50, 15:30, 18:50

Контактний телефон: 7432386.

Маршрут № 190

Вул. 28-ї бригади (вул. Паустовського): 07:05, 10:15, 16:05

Залізничний вокзал: 08:40, 11:40, 17:15

Контактний телефон: 0503279421.

Маршрут № 191

Меморіал 411-ї батареї: 07:16, 08:35, 10:39, 11:55, 13:59, 15:10, 17:19, 18:44

Пересипський міст: 06:56, 10:20, 09:00, 12:20, 13:35, 15:40, 16:56, 19:00

Контактний телефон: 0681803065.

Маршрут № 198

Вул. Нежданової (Онкодиспансер): 06:46, 09:00, 11:20, 13:30, 16:00, 18:15

Аркадія: 07:40, 09:55, 12:20, 14:40, 16:55, 19:10

Контактний телефон: 0973827287.

Маршрут № 201

Вул. Миколи Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40

ЦПВ вокзал: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05

Контактний телефон: 0503279421.

Маршрут № 203

Цементний завод: 06:58, 09:37, 12:17, 14:56, 17:36

Парк ім. Т.Г. Шевченка: 07:53, 10:32, 13:12, 15:51, 18:31

Контактний телефон: 0636676294.

Маршрут № 214

Свято-Іверський монастир: 07:05, 09:45, 12:25, 15:05, 17:45

Вул. Нежданової (Онкодиспансер): 05:35, 08:25, 11:05, 13:45, 16:25

Контактний телефон: 0973827287.

Маршрут № 220а

Просп. Чорноморський: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Економічний університет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30

Контактний телефон: 0973415367.

Маршрут № 221

Вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новий ринок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30

Контактний телефон: 0973415367.

Маршрут № 232а

Вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 08:05, 08:15, 13:20, 13:30, 17:20, 17:30

Вул. Ак. Сахарова: 06:20, 06:30, 10:50, 11:00, 15:25, 15:35

Контактний телефон: 0503279421.

Маршрут № 242

Вул. 28-ї бригади (вул. Паустовського): 06:40, 09:25, 15:40

ООМЦ "Лікарня водників": 08:00, 10:40, 17:05

Контактний телефон: 0503279421.

Маршрут № 250

Вул. Ж.-Кюрі: 06:40, 09:15, 16:00

Вул. Преображенська: 07:45, 10:30, 17:10

Контактний телефон: 0503279421.

Автобуси курсуватимуть щодня.

Нагадаємо, для людей, яким присвоєно першу групу інвалідності, держава запровадила низку спеціальних пільг. Також ми писали, що особи з інвалідністю можуть оформити відстрочку від мобілізації навіть через застосунок "Резерв+".