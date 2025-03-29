Розклад руху автобусів для людей з інвалідністю в Одесі на квітень

Став відомий графік руху спецтранспорту в Одесі на квітень
У квітні 2025 року в Одесі працюватимуть автобуси, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю. Жителі міста зможуть скористатися оновленим розкладом руху, що включає численні маршрути по всьому місту.
Графік маршрутів опублікували на сайті Одеської міської ради.
Розклад автобусів для людей з інвалідністю
Згідно з графіками, кожен маршрут має чітко визначені часи відправлення та прибуття, що дозволяє зручно планувати поїздки. Ба більше, для зручності пасажирів вказані номери телефонів відповідальних осіб для кожного маршруту, щоб у разі потреби можна було отримати допомогу чи уточнення.
Маршрут № 111
- Сел. Усатове: 07:00, 12:00, 17:00
- Ринок "Привоз": 08:00, 13:00, 18:00
Контактний телефон: 0681206667.
Маршрут № 121
- Просп. Небесної Сотні: 08:54, 12:09, 15:24, 18:39
- Вул. Ак. Сахарова: 07:19, 10:34, 13:49, 17:04
Контактний телефон: 0994457301.
Маршрут № 127
- Інфекційна лікарня: 08:30, 11:40, 14:40, 17:40
- Меморіал 411-ї батареї: 07:00, 10:10, 13:10, 16:10
Контактний телефон: 0503279421.
Маршрут № 128
- Пл. Старосінна (ЦПВ вокзал): 05:35, 07:55, 10:15, 15:30, 17:50
- Вул. Крайня: 06:35, 08:55, 11:15, 16:30, 19:00
Контактний телефон: 0504157046.
Маршрут № 145
- Вул. Левітана (ж/м "Райдужний"): 06:15, 10:15, 14:15, 18:31
- Вул. Висоцького: 08:30, 12:35, 16:44, 20:50
Контактний телефон: 0991545207.
Маршрут № 146
- Вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 07:10, 10:38, 14:06, 17:34
- Вул. Давида Ойстраха: 08:34, 12:02, 15:30, 18:56
Контактний телефон: 0994457301.
Маршрут № 148
- Вул. Архітекторська: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56
- Просп. Українських Героїв: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43
Контактний телефон: 0974563814.
Маршрут № 149
- Вул. Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса): 07:40, 10:20, 12:50, 15:20
- Просп. Українських Героїв: 08:50, 11:30, 14:00, 16:40
Контактний телефон: 0991545207.
Маршрут № 150
- Вул. Ак. Корольова: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00
- Просп. Українських Героїв: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00
Контактний телефон: 0674054608.
Маршрут № 168
- Вул. Добровольців: 07:00, 08:30, 09:30, 14:30, 15:00, 17:30, 19:30
- Вул. 28-ї бригади (вул. Паустовського), маг. "Копійка": 06:30, 07:30, 09:30, 12:30, 15:30, 17:30, 17:45
Контактний телефон: 0677124929.
Маршрут № 175
- Меморіал 411-ї батареї: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45
- "Аптека Гаєвського": 09:15, 12:25, 15:40, 19:10
Контактний телефон: 7432386.
Маршрут № 185
- Меморіал 411-ї батареї: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30
- "Аптека Гаєвського": 08:05, 11:50, 15:30, 18:50
Контактний телефон: 7432386.
Маршрут № 190
- Вул. 28-ї бригади (вул. Паустовського): 07:05, 10:15, 16:05
- Залізничний вокзал: 08:40, 11:40, 17:15
Контактний телефон: 0503279421.
Маршрут № 191
- Меморіал 411-ї батареї: 07:16, 08:35, 10:39, 11:55, 13:59, 15:10, 17:19, 18:44
- Пересипський міст: 06:56, 10:20, 09:00, 12:20, 13:35, 15:40, 16:56, 19:00
Контактний телефон: 0681803065.
Маршрут № 198
- Вул. Нежданової (Онкодиспансер): 06:46, 09:00, 11:20, 13:30, 16:00, 18:15
- Аркадія: 07:40, 09:55, 12:20, 14:40, 16:55, 19:10
Контактний телефон: 0973827287.
Маршрут № 201
- Вул. Миколи Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40
- ЦПВ вокзал: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05
Контактний телефон: 0503279421.
Маршрут № 203
- Цементний завод: 06:58, 09:37, 12:17, 14:56, 17:36
- Парк ім. Т.Г. Шевченка: 07:53, 10:32, 13:12, 15:51, 18:31
Контактний телефон: 0636676294.
Маршрут № 214
- Свято-Іверський монастир: 07:05, 09:45, 12:25, 15:05, 17:45
- Вул. Нежданової (Онкодиспансер): 05:35, 08:25, 11:05, 13:45, 16:25
Контактний телефон: 0973827287.
Маршрут № 220а
- Просп. Чорноморський: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
- Економічний університет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30
Контактний телефон: 0973415367.
Маршрут № 221
- Вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
- Новий ринок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30
Контактний телефон: 0973415367.
Маршрут № 232а
- Вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 08:05, 08:15, 13:20, 13:30, 17:20, 17:30
- Вул. Ак. Сахарова: 06:20, 06:30, 10:50, 11:00, 15:25, 15:35
Контактний телефон: 0503279421.
Маршрут № 242
- Вул. 28-ї бригади (вул. Паустовського): 06:40, 09:25, 15:40
- ООМЦ "Лікарня водників": 08:00, 10:40, 17:05
Контактний телефон: 0503279421.
Маршрут № 250
- Вул. Ж.-Кюрі: 06:40, 09:15, 16:00
- Вул. Преображенська: 07:45, 10:30, 17:10
Контактний телефон: 0503279421.
Автобуси курсуватимуть щодня.
Нагадаємо, для людей, яким присвоєно першу групу інвалідності, держава запровадила низку спеціальних пільг. Також ми писали, що особи з інвалідністю можуть оформити відстрочку від мобілізації навіть через застосунок "Резерв+".
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